Три соперника Капризову не помеха! «Долларовый Кирилл» вновь забил и вошёл в историю клуба

«Долларовый Кирилл» продолжает покорять НХЛ в своём первом сезоне в лиге. В прошлом матче лучший бомбардир «Миннесоты» повторил бомбардирский рекорд франшизы для новичков, установленный Марианом Габориком 20 лет назад.
А уже сегодня Капризов единолично вошёл в историю «Уайлд». На 10-й минуте гостевого матча с «Аризоной» Кирилл здорово открылся на пятачке под передачу Ника Бонино и пробил Дарси Кемпера. Сразу три соперника вокруг не были для россиянина помехой!
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Этот гол стал уже 18-м для Капризова в этом сезоне, а рекордные для новичков «Миннесоты» 37 (18+19) очков Кирилл набрал за 44 игры. Россиянин обошёл Габорика, и, конечно, надо помнить, что словаку в 2001 году было лишь 19 лет, тогда как Капризову сейчас 23 года. Впрочем, разницу в возрасте должен нивелировать тот факт, что на своё достижение Кирилл потратил на 27 матчей меньше, чем Габорик.
В матче с «Аризоной» Капризов мог ещё улучшить свои показатели. Не раз он создавал прекрасные моменты для своих партнёров, но те не могли превратить их в голы. После игры особенно досталось от болельщиков партнёру Капризова по звену Виктору Раску. «Уважаемый Дин Эвасон! Обращаю ваше внимание, что Раск — ужасный хоккеист. Уже несколько месяцев все болельщики «Уайлд» замечают его игру на уровне ECHL. Мы просим вас убрать его из тройки Капризова», — написал в «твиттере» один из фанатов «Миннесоты».
Впрочем, «дикари» всё равно одержали в Глендейле уверенную победу. Шайбу Капризова «Аризона» отыграла ещё в первом периоде, но во втором отрезке в ворота Кемпера влетели две безответные шайбы. Сначала Джордан Гринвей замкнул передачу от Маркуса Фолиньо при выходе “2 в 1», а затем Маркус Юханссон здорово поработал на пятачке в большинстве. Шайба шведа и оказалась победной в матче.
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В третьем периоде «Аризона» и «Миннесота обменялись голами, а финальную точку поставил Юнас Бродин, поразивший пустые ворота. 5:2 — четвёртая подряд победа «Уайлд», укрепившая позиции «дикарей» в топ-3 Западного дивизиона.
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