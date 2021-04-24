«Капризов — не с этой планеты!» Русский форвард играючи обманул защитника и забил супергол

Шоу имени Капризова продолжается. Благодаря Кириллу, книга рекордов «Миннесоты» находится в стадии постоянного обновления, и очередной матч против «Лос-Анджелеса» принёс российскому форварду очередные статистические «плюшки». В начале недели Капризов вошёл в клубную историю как лучший новичок по очкам и голам, а в ночь с пятницы на субботу забил в четвёртой игре подряд и увеличил победную серию «Уайлд» до шести встреч.

«Всем понятно, что этот парень каждый матч очень опасен. Он представляет угрозу для ворот соперника, как только выходит на лёд. Его голы просто удивительны! А кроме того, с ним очень весело», — не скрывал своего восхищения партнёр Капризова нападающий Ник Бонино.



«Да, он такой креативный! Он может делать некоторые особенные вещи. Мы на протяжении всего сезона их видели. И надеемся, что они будут только прибавляться», — выразил надежду главный тренер «дикарей» Дин Эвасон.

Уже на восьмой минуте встречи Кирилл Капризов сполна продемонстрировал свою креативность, когда играючи обманул защитника «Кингз» Майка Андерсона, а затем не оставил шансов голкиперу Келвину Петерсону. Эта шайба стала для россиянина 20-й в сезоне и заслужила самые восторженные отзывы болельщиков и специалистов. «Капризов — не с этой планеты!» — так оценила Капризова редакция SB Nation в своём «твиттере».

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В начале второго периода Капризов оформил голевой дубль, реализовав численное преимущество. На этот раз ничего особенного в шайбе Кирилла не было, но форвард проявил завидное терпение, сделав гроссмейстерскую паузу перед броском над ловушкой вратаря.

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Это был седьмой гол Капризова в большинстве в нынешнем сезоне, и по этому показателю он тоже стал рекордсменом клуба. К слову, именно в гостевом матче с «Лос-Анджелесом» Кирилл дебютировал в НХЛ, забив победный гол в овертайме, что ему вспомнили после нынешнего дубля.



«Знаете, почему я не выхожу на лёд, когда объявляют тренировку по желанию? Потому что там занимается Капризов, а я не хочу с ним сталкиваться на площадке. Это повышает мою уверенность как вратаря. Если говорить серьёзно, то Кирилл — особенный игрок», — сказал голкипер «Уайлд» Кэм Тальбо.