Легенды КХЛ без новых контрактов. Кто завершит карьеру, а кто ещё поиграет?

Совсем скоро, 30 апреля, у многих хоккеистов КХЛ закончатся контракты с их нынешними командами. Завершаются соглашения и у многих возрастных звёздных хоккеистов. Кто из них может завершить профессиональную карьеру, а кто точно поиграет?

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н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 40 лет

Главный рекордсмен лиги Сергей Мозякин в прошлом сезоне исполнил свою мечту. Форвард сыграл в одной тройке с сыном, который в перспективе должен достойно заменить в «Металлурге» Мозякина-старшего. Уже в прошлом году Сергею пришлось пойти на существенное понижение зарплаты. Теперь же существует вероятность, что Мозякин перейдёт на тренерскую работу в системе «Магнитки» и завершит карьеру. Уральцы хотят омолодить состав, взять более скоростных и голодных до побед игроков. Мозякин, при всём к нему уважении, всё меньше вписывается в эту концепцию.

в. Василий Кошечкин («Металлург» Мг), 38 лет

Василий Кошечкин – ещё один хоккеист агента Сергея Паремузова в «Металлурге». Сам агент говорил, что договорённость о новом однолетнем контракте с «Магниткой» у его клиента есть, но официально о продлении отношений между клубом и Кошечкиным пока не объявлено. В целом же у уральцев хороший вратарский дуэт Кошечкин – Олкинуора, с такими голкиперами можно смело идти в новый сезон. Важно, что у главного тренера команды Ильи Воробьёва прекрасные отношения со всеми игроками, включая лидеров «Металлурга» (с Мозякиным Илья Петрович и вовсе успел поиграть). Опыт и большой авторитет Воробьёва обязательно помогут команде добиться новых успехов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 40 лет

Единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина продолжает верой и правдой служить «Ак Барсу». Да, в прошлом сезоне были травмы, да и возраст даёт о себе знать. С каждым годом Данису Зарипову становится всё тяжелее, но порох в пороховницах по-прежнему есть. Серьёзный интерес к Зарипову проявляет «Трактор», однако сам легендарный нападающий уже заявил, что приоритетом для него является казанский клуб. Думается, Зарипов подпишет с «барсами» новое однолетнее соглашение. Речи о завершении карьеры пока не идёт.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 42 года

Легендарный центральный нападающий, звёздный форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк по праву считается одной из главных звёзд нашей лиги. Даже в столь солидном для спортсмена возрасте Волшебник буквально творит на льду, подавая пример молодым хоккеистам. Павел не просил и не просит от «Автомобилиста» заоблачных финансовых условий, прекрасно понимая современные реалии жёсткого потолка зарплат. Хочется, чтобы этот мастер ещё поиграл в хоккей, но решение будет принимать только сам Дацюк. Большую работу проводит и представитель хоккеиста Дэн Мильштейн, чьё агентство является крупнейшим по представительству российских хоккеистов в НХЛ. Дацюк и Мильштейн дружат и сотрудничают ещё со времён триумфального выступления Павла за океаном.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

н. Александр Попов (ЦСКА), 40 лет

Попов успел поиграть вместе с Игорем Никитиным, нынешним главным тренером ЦСКА. Александр справляется со своей ролью в армейском клубе, являясь безусловным авторитетом в раздевалке. Главное, что и на льду Попов абсолютно не портит общей картины, в клубе им довольны и, скорее всего, предложат новое однолетнее соглашение. Ещё год-два Попов вполне способен поиграть на солидном уровне. Посмотрим, что после финала Кубка Гагарина скажет сам возрастной игрок.

н. Александр Сёмин («Витязь»), 37 лет

Нет контракта на следующий сезон у нападающего «Витязя» Александра Сёмина. В своё время бывший одноклубник Александра Овечкина в «Вашингтоне» здорово заменил в «Витязе» Максима Афиногенова, став для «витязей» главной звездой и лидером. Даже в свои 37 лет Сёмин результативен, приносит много пользы и не выпадает из игры. Вопрос, сумеют ли стороны договориться по условиям, так как у подольского клуба нет возможности платить своим хоккеистам большие зарплаты. Но в том, что Сёмин продолжит карьеру, нет почти никаких сомнений.

н. Илья Ковальчук («Авангард»), 38 лет

Ковальчук по-прежнему живёт мечтой о Кубке Стэнли. Нет, сейчас, безусловно, главная задача Ильи – завоевание Кубка Гагарина вместе с «Авангардом». Но не факт, что нападающий захочет остаться в омском клубе на следующий сезон. Если Илья получит заманчивые предложения из НХЛ, то точно рассмотрит их и только после этого примет для себя решение. Завершать карьеру ещё рано, такие мастера, как Ковальчук, способны играть долго. Ко всему прочему, Илья тщательно следит за своей физической формой и уделяет работе над собой огромное внимание.