Капризов сделал дубль и победил в драке борцовским приёмом! Суперматч новичка «Миннесоты»

Что творит Кирилл Капризов в последних матчах, что творит! Вытаскивает концовки матчей на раз-два – он сравнивал счёт в концовке матчей с «Вегасом» и «Сент-Луисом», а сегодня выдал очередной суперматч.
Завёлся российский новичок ещё в первом периоде, когда его пригвоздил к борту Николас Хаг. Капризов так это оставлять не собирался, как и вся «Миннесота». На Хага налетело сразу несколько игроков, а Капризов пошёл разбираться с подвернувшимся под руку Заком Уайтклаудом. Тот, кстати, тоже был не против и даже нанёс первый удар, повалив нападающего на лёд. Капризов тут же вскочил и завалил защитника в драке борцовским приёмом. Уайтклауд вышел из боя с расквашенным носом. «Капризов – сильный парень. Вам надо увидеть его без футболки», — заметил после игры Райан Хартман.
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Одной дракой Кирилл не ограничился. «Вегас» забил первым во втором периоде, и минимальный счёт держался до середины третьего периода. Капризов поборолся за шайбу за чужими воротами, отдал передачу на партнёра и поехал копать на пятачок. Первая попытка не зашла – Флёри сыграл на опережение, но атака продолжилась, и в итоге россиянин слёту заколотил шайбу в сетку.
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«Ну и что, что первый год? Хочется хорошо играть, доказывать, как не в первый год. Это круто, конечно, но я об этом не задумывался. Если честно, здесь у тебя в каждом матче есть шанс забить гол. Если играешь в первом-втором звене, тренеры доверяют, у тебя постоянно есть шанс. Весь сезон, как бы ты ни играл, бывали и плохие матчи, где ничего не получалось, где спишь на игре, — все мы люди, такое бывает. Но какой-нибудь моментик да найдётся. Круто, что нахожусь в компании Буре и Овечкина, но можно намного лучше в плане голов и улучшения игры действовать», — говорил Капризов в недавнем интервью «Чемпионату» и официальному сайту НХЛ на русском языке.
«Вегас» всё-таки смог сравнять счёт и в итоге выиграл в овертайме, но подвигов Кирилла это не отменяет. Весной россиянин набрал шикарную форму – снимает все вопросы о «Колдере» и показывает, что готов тащить «Миннесоту» в плей-офф, который уже совсем скоро.
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