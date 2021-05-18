Карьера в Северной Америке у россиянина не сложилась, а в третьем периоде матча за бронзовые медали с финнами Вадима почти не выпускали.

«Зачем ты это сделал?» Шипачёв подписал контракт с «Вегасом» во время ЧМ и огорчил Знарка

Чемпионат мира 2017 года прошёл в Кёльне. Сборная России, ведомая на тот момент Олегом Знарком, завоевала бронзовые медали, выиграв в матче за третье место у финнов со счётом 5:3. Вадим Шипачёв не набрал в той встрече ни одного очка, хотя к центральному форварду было приковано большое внимание.

Сам Шипачёв остался недоволен тем, что почти не выходил на лёд в третьем периоде матча за третье место ЧМ-2017 с Финляндией.

«За что меня посадили-то? Что было-то?» — недоумевал Вадим.

В связи с чем к Вадиму было приковано столько внимания? Дело в том, что ещё по ходу турнира новичок НХЛ клуб «Вегас Голден Найтс» заключил контракт с российским хоккеистом, а тема стала едва ли не самой обсуждаемой, отодвинув на второй план даже сами игры. Средняя зарплата Шипачёва должна была составить $ 4,5 млн за сезон. Очень хороший вариант. Особенно для человека, ни разу до того времени не пробовавшего свои силы за океаном.

Интересно, что Шипачёв стал вторым на тот момент игроком команды после нападающего Рида Дюка. Только 22 июня был проведён драфт расширения, на котором клуб выбрал по одному игроку из 30 команд лиги.

«Он носит знаковый 87-й номер». Америка – о переходе Шипачёва в «Вегас» Заокеанская публика с восторгом начала знакомство с Вадимом Шипачёвым, подписавшим двухлетний контракт с «Вегасом».

«Первые пару недель было прикольно. Будто в сказку попал. Когда гуляешь по Лас-Вегас-Стрип – улице, где все отели и казино, – то глаза разбегаются. Забавно там вечером прогуляться. Но потом там начинаешь жить. Проходит месяц, два, и ты в центр уже не ездишь. Втягиваешься в рутину, и там сходить-то особо некуда.

У меня состоялся разговор с Олегом Валерьевичем Знарком. Я ему сообщил, что подписал контракт в НХЛ. Он спросил: «Зачем ты это сделал? Надо было через год, после Олимпиады».

Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»? В день игры со Швецией на ЧМ-2017 «Вегас» объявил о подписании контракта с Вадимом Шипачёвым. Правильно ли поступил игрок сборной России?

Но нормально отреагировал, понял меня. Я объяснил, что, может, у меня вообще больше шанса не будет — попробовать себя там.

Какие-то обиды были сначала. Но это моя жизнь. Я отработал свой трёхлетний контракт в Питере. Вот и уехал. Не считаю, что сделал что-то страшное», — объяснял сам Шипачёв своё решение отбыть в НХЛ.

Изначально Вадиму выдавали много авансов и надеялись на то, что россиянин станет лидером «золотых рыцарей» на долгие годы. «Российский свободный агент стал вторым хоккеистом «Вегаса» в его недолгой истории. Шипачёв занял третье место в КХЛ, забив 26 голов и отдав 50 передач за питерский СКА. Этот 30-летний форвард набрал 19 очков в плей-офф, чем помог привести свою команду к чемпионству в 2015 и 2017 годах. По словам Макфи, это квалифицированный плеймейкер, у которого была впечатляющая карьера в КХЛ», — такую справку о Шипачёве дала газета Las Vegas Sun.

«Макфи сказал, что сразу несколько команд НХЛ пытались подписать Шипачёва. Его выбор был в пользу «Вегаса», потому что здесь он сможет получать большее количество игрового времени. Кроме того, его привлекла возможность жить в этом городе. Теперь вопрос в том, сможет ли он перенести свой успех в КХЛ на североамериканские площадки. По словам того же Макфи, с подписанием свободных агентов всегда есть риск, особенно если хоккеист не играл в НХЛ. Но генеральный менеджер доверяет своим скаутам и считает, что этот талантливый игрок поможет нашей команде», — отметил Стив Карп из Las Vegas Review-Journal.

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«Решение Шипачёва – это его выбор, у нас в этом плане демократия. Мы сейчас думаем только о чемпионате мира, и я бы призвал не акцентировать внимание на Шипачёве, на его подписании контракта в НХЛ.

Почему мы обсуждаем Шипачёва, а не других игроков сборной? У нас здесь команда, все в равных условиях, никто не думает ни о чём другом», – сказал первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Ротенберг.

Увы, но заиграть в «Вегасе» у Вадима не получилось. Главный тренер пытался воспитывать россиянина. Шипачёва не ставили в состав, отправляли в АХЛ, в результате чего терпение у нападающего быстро лопнуло.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что контракт с «Вегасом» был подписан 4 мая, а уже 5-го числа россиянам предстояло сыграть матч группового этапа со шведами. Который, кстати, наша сборная выиграла со счётом 2:1 в серии буллитов.

На Олимпиаду, кстати, Шипачёв в итоге попал, расторгнув контракт с «Вегасом». И стал олимпийским чемпионом Пхёнчхана. Но в НХЛ свою карьеру нападающий завершил. Зато в Континентальной лиге Вадим стал ведущим центральным нападающим и человеком, который зарабатывает огромные деньги. Невозможно представить нынешнее «Динамо» без Шипачёва в составе.