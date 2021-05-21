«Это больно». Чешские СМИ огорчены обидным поражением своей сборной от России на ЧМ

Сборная России выдержала первую серьёзную проверку на старте чемпионата мира, взяв реванш у Чехии за поражение в Праге перед стартом турнира. В Чехии же расстроены обидным поражением своей команды, которая приехала в Ригу в статусе одного из главных фаворитов турнира.
«Горькое начало чемпионата мира. Пусть ошибки станут уроком на будущее»
«Удар за 19 секунд до конца. Чехи поехали на смену и потеряли очки. Казалось, матч между Россией и Чехией уйдёт в овертайм, но его не потребовалось. Чехи допустили большую ошибку за 19 секунд до конца, и Григоренко наказал их победным голом.
Горькое начало на чемпионате мира. Болельщики многого ждут от Чехии на чемпионате мира. Они выиграли девять подготовительных матчей и собрали достойный состав. Говорят о медалях, победе…
Но сборная знает, что на турнире надо играть со смирением. Особенно когда тебе выпал самый тяжёлый первый матч с фаворитом букмекеров Россией. Чехия дважды быстро отыгрывалась в первых двух периодах, в третьем так быстро не получилось, когда забил Барабанов. Но за две с половиной минуты до конца Кубалик реализовал большинство.
Но…
Чехи не успели ответить на гол Григоренко на последней минуте. Пусть индивидуальные ошибки станут уроком перед следующим матчем», — пишет Hokej.cz.
«Это больно». Вот как родилось первое поражение чехов. Они трижды уступали в счёте и трижды отыгрывались. Однако Чехия проиграла матч открытия после гола России за 19 секунд до конца», — пишет Мартин Волтр из Hokej.cz.
«Очки были на расстоянии вытянутой руки, но затем мы допустили детскую ошибку на смене»
Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Ручински заявил, что чехи допустили детскую ошибку в моменте с голом Михаила Григоренко.
«Проиграли в движении, не сыграли идеально, как я ожидал от команды, не создавали моменты, как русские. Всю игру мы догоняли, в концовке смогли сравнять счёт. Очки были на расстоянии вытянутой руки, но затем мы допустили детскую ошибку на смене и поплатились за неё.
Ошибки были при всех пропущенных голах: плохой пас в большинстве — и соперник убежал в контратаку. В третьем голе шайба отскочила к Радилу, не знаю, что он пытался сделать, но шайба соскочила. Были ошибки, но это хоккей, русские тоже их допускали. Нам надо извлечь из этого урок», — цитирует Ручински iblesk.cz.
«Лучше прийти в себя в начале турнира, чем думать, что медали привезут нам в отель»
Главный тренер Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение в матче с Россией.
«Мы могли взять хотя бы одно очко, хоть и были хуже России. К сожалению, мы не заслужили очки исходя из нашей игры. Команда, не обладающая психологической силой, не может думать о победе. Доволен игрой Враны, он выполнял много черновой работы, шёл в стыки с габаритными русскими игроками, был вознаграждён голом. Я не считаю, что он ошибся в моменте со вторым пропущенным голом из-за нервов, вообще его не виню в этом.
Матч с Россией может повлиять на наше настроение. Лучше прийти в себя в начале турнира, чем думать, что медали привезут нам в отель», — цитирует Пешана hokej.cz.
- 21 мая 2021
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:24
-
22:08
-
21:23
-
20:59
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:32
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
19:02
-
18:57
-
18:50