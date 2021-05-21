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«Это больно»: что пишут в Чехии о поражении в матче с Россией на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Это больно». Чешские СМИ огорчены обидным поражением своей сборной от России на ЧМ
Елена Кузнецова
Чешские СМИ огорчены обидным поражением
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Не такого начала они ждали от своей команды — очки были близко, но за 19 секунд до конца Григоренко нанёс решающий удар.

Сборная России выдержала первую серьёзную проверку на старте чемпионата мира, взяв реванш у Чехии за поражение в Праге перед стартом турнира. В Чехии же расстроены обидным поражением своей команды, которая приехала в Ригу в статусе одного из главных фаворитов турнира.

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«Горькое начало чемпионата мира. Пусть ошибки станут уроком на будущее»

«Удар за 19 секунд до конца. Чехи поехали на смену и потеряли очки. Казалось, матч между Россией и Чехией уйдёт в овертайм, но его не потребовалось. Чехи допустили большую ошибку за 19 секунд до конца, и Григоренко наказал их победным голом.

Горькое начало на чемпионате мира. Болельщики многого ждут от Чехии на чемпионате мира. Они выиграли девять подготовительных матчей и собрали достойный состав. Говорят о медалях, победе…

Но сборная знает, что на турнире надо играть со смирением. Особенно когда тебе выпал самый тяжёлый первый матч с фаворитом букмекеров Россией. Чехия дважды быстро отыгрывалась в первых двух периодах, в третьем так быстро не получилось, когда забил Барабанов. Но за две с половиной минуты до конца Кубалик реализовал большинство.

Но…

Чехи не успели ответить на гол Григоренко на последней минуте. Пусть индивидуальные ошибки станут уроком перед следующим матчем», — пишет Hokej.cz.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Это больно». Вот как родилось первое поражение чехов. Они трижды уступали в счёте и трижды отыгрывались. Однако Чехия проиграла матч открытия после гола России за 19 секунд до конца», — пишет Мартин Волтр из Hokej.cz.

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«Очки были на расстоянии вытянутой руки, но затем мы допустили детскую ошибку на смене»

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в составе сборной Чехии Мартин Ручински заявил, что чехи допустили детскую ошибку в моменте с голом Михаила Григоренко.

«Проиграли в движении, не сыграли идеально, как я ожидал от команды, не создавали моменты, как русские. Всю игру мы догоняли, в концовке смогли сравнять счёт. Очки были на расстоянии вытянутой руки, но затем мы допустили детскую ошибку на смене и поплатились за неё.

Ошибки были при всех пропущенных голах: плохой пас в большинстве — и соперник убежал в контратаку. В третьем голе шайба отскочила к Радилу, не знаю, что он пытался сделать, но шайба соскочила. Были ошибки, но это хоккей, русские тоже их допускали. Нам надо извлечь из этого урок», — цитирует Ручински iblesk.cz.

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«Лучше прийти в себя в начале турнира, чем думать, что медали привезут нам в отель»

Главный тренер Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение в матче с Россией.

«Мы могли взять хотя бы одно очко, хоть и были хуже России. К сожалению, мы не заслужили очки исходя из нашей игры. Команда, не обладающая психологической силой, не может думать о победе. Доволен игрой Враны, он выполнял много черновой работы, шёл в стыки с габаритными русскими игроками, был вознаграждён голом. Я не считаю, что он ошибся в моменте со вторым пропущенным голом из-за нервов, вообще его не виню в этом.

Матч с Россией может повлиять на наше настроение. Лучше прийти в себя в начале турнира, чем думать, что медали привезут нам в отель», — цитирует Пешана hokej.cz.

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