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Выйдет ли сборная Канады из группы на ЧМ по хоккею — 2021, какой расклад, от чего зависит

Победа США лишь отложила крах канадцев на ЧМ? Их шансы на плей-офф всё ещё ничтожно малы
Сергей Емельянов
Выйдет ли сборная Канады из группы на ЧМ по хоккею
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Американцы сохранили надежду для Канады, но «кленовые» должны надеяться на осечку Казахстана или ничью в матче Германия — Латвия.

До начала матча сборная США ещё не была участником плей-офф

Накануне на чемпионате мира 2021 года определился первый участник четвертьфиналов. В группе B команда Финляндии обеспечила себе выход в плей-офф благодаря своей победе над Латвией (3:2 ОТ). После этого результата многие уже поспешили отправить в кубковый раунд и сборную США, но на данный момент этого ещё не произошло.

До начала очередного игрового дня оставался в силе теоретический расклад, при котором команда Казахстана могла набрать 13 баллов, а сразу три сборные – США, Латвия и Германия – завершили бы групповой этап турнира с 12 очками в своём активе. Тогда пришлось бы считать разность шайб внутри «треугольника», и одна команда оказалась бы лишней.

Это произошло бы в том случае, если бы американцы в основное время проиграли командам Германии и Италии, а сами немцы в заключительный игровой день предварительного раунда в основное время уступили бы Латвии. В этом раскладе больше всего смущала необходимость поражения «звёздно-полосатых» в игре с Италией, но с точки зрения математики отбрасывать подобный вариант было нельзя.

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Канада должна была болеть за соседей в матче с Германией

Но если отбросить в сторону математику, вполне очевидно, что факт оформления американцами выхода в плей-офф являлся не более чем вопросом времени. За оставшиеся два кубковых места отчаянную борьбу ведут четыре команды – в активе сборной Казахстана (10 очков), тогда как команды Германии, Латвии и Канады набрали по 9 баллов.

В наиболее уязвимом положении в этой четвёрке находилась команды Канады, которой для выхода в плей-офф могло не хватить даже победы над сборной Финляндии. Причём к стартовому вбрасыванию в этой встрече «кленовые» могли потерять даже теоретические шансы на четвертьфинал. Для этого Казахстану нужно было обыграть Норвегию, а немцам переиграть американцев. Таким образом, в матче США и Германии канадцам нужно было болеть за победу своих соседей.

Примечательно, что канадцев не устраивала даже возможная победа немцев за пределами основного времени. В этом случае Германия достигла бы отметки в 11 очков, а на счету Латвии – 9 баллов. Тогда абсолютно любой результат очного матча немцев с хозяевами турнира оставлял бы Канаду вне плей-офф, при том варианте, что Казахстан бы сегодня обыграл Норвегию.

38 минут безголевой засухи

Перед началом встречи немецкие хоккеисты получили ощутимое подспорье в своём составе. Истёк срок пребывания на карантине у нападающего Доминика Кагуна – и форвард «Эдмонтона» получил возможность провести дебютный матч на этом турнире. 25-летний нападающий сразу занял место в ведущем сочетании немецкой команды. Однако на протяжении очень долгого времени ни самому Доминику, ни его партнёрам, ни даже его соперникам проявить себя никоим образом не удавалось.

ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
США
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Робертсон (Донато, Гарланд) – 38:56' (5x4)   2:0 Блэквелл (Робинсон) – 59:34' (en)

Небольшое оживление в игре наступило на старте второго отрезка, когда немцы на протяжении практически четырёх минут подряд разыгрывали большинство, вот только создать реальное напряжение у ворот американского голкипера Кэлвина Питерсена у них не получилось. Хоккеисты обеих команд безуспешно атаковали ворота в основном неопасными бросками от синей линии и от бортов – и до 39-й минуты матча на табло горели унылые нули.

Американцы вырвали победу и пробились в плей-офф

Под самый занавес второго периода бывший защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер получил две минуты за подножку, а немцы впервые в этом матче остались в меньшинстве – и расплата за невынужденное удаление не заставила себя долго ждать. За всю вторую двадцатиминутку подопечные Джека Капуано произвели всего три броска в створ ворот соперника, но первое же большинство смогли конвертировать в гол – нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон оказался самым расторопным на пятаке и в ближнем бою переиграл голкипера немцев Феликса Брюкманна. Голевые передачи в свой актив записали Райан Донато и Конор Гарланд.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

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Заключительная треть не увенчалась массовыми голевыми свершениями. Шайба Робертсона так и осталась победной для сборной США, а окончательный счёт установил Колин Блэквелл, поразивший пустые ворота. Благодаря этому результату американцы теперь уже на 100% гарантировали себе выход в плей-офф и заодно сохранили хотя бы минимальные шансы на выход в следующий раунд для Канады. Теперь матч канадцев с финнами в любом случае будет иметь турнирное значение. Но шансы команды Галлана на выход в плей-офф по-прежнему не велики. Помимо своей победы, им нужно рассчитывать на сегодняшнюю осечку Казахстана или на ничью в основное время в мачте Германия – Латвия.

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