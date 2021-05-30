Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп. Россия отправит Швецию домой?

На групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею осталось провести всего два игровых дня, в течение которых состоятся 10 матчей. По итогам сегодняшнего дня на мировом первенстве определён первый участник четвертьфиналов – борьбу за медали совершенно точно поведёт команда Финляндия. В свою очередь сборная США на 99% обеспечила себе попадание в плей-офф.

Ещё один записной фаворит чемпионатов мира – сборная Швеции – был близок к потере всяких шансов на выход в плей-офф. За 10 минут до конца основного времени «Тре Крунур» играли вничью с командой Словакии, но бросок Виктор Олофссона осчастливил фанатов шведской сборной, сохранив им надежду на продолжение борьбы за медали.

Положение команд в своих группах на данный момент

Сборная Швейцарии в первом матче очередного игрового дня разгромила команду Беларусь (6:0). Благодаря этой победе команда Патрика Фишера возглавила группу A, опередив сборные России и Словакии. При этом наша национальная команда сохранила второе место, тогда как словаки рухнули с первой позиции на третью.

Это произошло по причине особенностей регламента турнира. В активе швейцарцев. россиян и словаков теперь по 12 очков, и на первый план выходит критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом:

Положение команд внутри «треугольника»

1. Швейцария – 3 (9:5)

2. Россия – 3 (5:4)

3. Словакия – 3 (4:9)

Одержавшие волевую победу над Словакией (3:1) шведы с 9 очками вырвались на четвёртое место в группе, опередив команды Дании и Чехии (по 8 баллов). Имеющие в своём активе по 4 очка британцы и белорусы утратили даже математические шансы на выход в плей-офф.

В параллельной группе сборная Финляндии в овертайме сломила сопротивление команды Латвии (3:2 ОТ), в результате чего набрала 15 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. После поражения команды Боба Хартли идущая на втором месте сборная США (12 баллов) также обезопасила себя от возможного завершения турнира после группового этапа. Всё дело в том, что Латвия и Канады теоретически могут догнать американцев по очкам, но «звёздно-полосатые» обыграли обоих соперников в очных матчах, за счёт чего будут выше располагаться в турнирной таблице.

Новость по теме Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2021

За оставшиеся два кубковых места отчаянную борьбу ведут четыре команды – в активе сборной Казахстана (10 очков), тогда как команды Германии, Латвии и Канады набрали по 9 баллов. Что касается сборных Норвегии (5 очков) и Италии (0 баллов), то им осталось провести на чемпионате мира по одному матчу.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 31 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швейцария (1A) – Германия (4B);

Россия (2A) – Казахстан (3B);

Словакия (3A) – США (2B);

Швеция (4A) – Финляндия (1B);

Турнирные перспективы команд в группе A

После вчерашней победы в матче с командой Швейцарии (3:1) российская сборная практически гарантировала себе выход в плей-офф. Если сборная России наберёт одно очко в оставшихся матчах, то станет недостижимой для шведов и обеспечит себе место в плей-офф вне зависимости от результатов других команд. На предварительном этапе россиянам остаётся сыграть с командами Швеции и Беларуси.

Новость по теме Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф на ЧМ-2021

Чтобы занять первое место в группе, российской сборной в оставшихся матчах в первую очередь необходимо набрать на одно очко больше, чем сумеют словаки. Чтобы гарантированным образом опередить швейцарцев, нашей команде нужно обязательно набирать четыре очка, так как после сегодняшней победы швейцарцев существует теоретический расклад, при котором сразу три команды – Россия, Швейцария и Словакия – завершат групповой турнир с одинаковым количеством очков (по 15). В таком случае первое место в группе займут швейцарцы за счёт лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб внутри «треугольника». При этом два поражения в основное время могут оставить российскую команду и вовсе без плей-офф.

В первом матче завтрашнего игрового дня сыграют команды Дании и Чехии. Победитель этой встречи обгонит сборную Швеции и выйдет на четвёртое место в группе. Если чехи или датчане победят в основное время, тогда уже самим шведам нужно в обязательном порядке побеждать россиян в основное время и надеяться на выполнение следующего расклада: матч Чехия – Словакия, который состоится в заключительный игровой день, должен завершиться в основное время в пользу любой из команд. В случае перехода игры в овертайм, шведы впервые в истории отправятся домой, не достигнув плей-офф.

Турнирные перспективы команд в группе B

Лидирующие в группе Финляндия и США уже могут настраиваться на матчи плей-офф. Американцам достаточно набрать одно очко в матчах с Германией и Италией, чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд. Многие уже поспешили отправить американцев в плей-офф, но всё-таки существует теоретический расклад, при котором в активе трёх команд — США, Германии и Латвии — будет по 12 очков, и тогда придётся считать разницу шайб в личных встречах между сборными.

Близка к историческому достижению сборная Казахстана. За всю свою историю казахстанские хоккеисты никогда не пробивались в плей-офф на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Для решения этой задачи команде Юрия Михайлиса нужно обыграть сборную Норвегии, и тогда они совершенно точно будут играть в четвертьфинале, так как кто-то из пары Латвия/Германия потеряет очки в очном матче.

Сборной Канады остаётся сыграть с финнами и ждать исходов других матчей в группе. Подопечным Жерара Галлана необходимо выигрывать свой матч и рассчитывать на то, что ни немцы, ни хозяева турнира не смогут набрать три очка в оставшихся матчах. Примечательно, что существует расклад, при котором матч Канада – Финляндия (1 июня) не будет иметь никакого турнирного значения. Если днём ранее немецкие и казахстанские хоккеисты наберут по три очка, тогда кленовые досрочно потеряют шансы на выход из группы.

Команде Тони Сёдерхольма достаточно набрать хотя бы три очка в двух матчах, чтобы оставить кленовых вне четвертьфинала, так как те ранее проиграли Германии в очном матче. То же самое с ними произойдёт и в том случае, если немцы уступят Латвии в основное время.

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021 (31 мая)