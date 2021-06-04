«Это провал». Эксперты — о фиаско России в матче с Канадой и вылете с ЧМ

Чемпионат мира по хоккею в Риге для сборной России завершён. После четвертьфинального матча на вопросы «Чемпионата» о причинах неудачи команды Валерия Брагина в игре с «кленовыми листьями» ответили известные эксперты, среди которых олимпийские чемпионы Борис Михайлов, Борис Майоров и Валерий Каменский, а также заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Кстати, вот другие матчи, в которых канадцы унижали россиян. Вся полная информация доступна на нашем видео.

Какие вопросы были заданы экспертам:

— Поражение в четвертьфинале далеко не самому сильному составу канадцев — это провал? В чём причины поражения?

— Уровень нападающих сборной России не соответствовал даже такому среднему по составу участников чемпионату мира?

— Должен ли Брагин продолжить работу в олимпийский сезон? Кто, если не он, мог бы повезти сборную на Олимпиаду?

«Дальше так продолжаться не должно»

Борис Михайлов жёстко отреагировал на провальное выступление россиян.

«Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: «Мы хотели...» Великий Гюго сказал: «Хотеть мало, надо мочь».

Я на протяжении нескольких лет говорю: если не будет профессионального отчёта руководства федерации, тренерского штаба и главного тренера — мы не сдвинемся с мёртвой точки. Такие отчёты печатались в прессе массовой информации и доводились до всех болельщиков. Если мы довольны непопаданием в четвёрку, значит пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе. Всё ли правильно сделало руководство к чемпионату мира? Будет ли публичный отчёт национальной сборной от тренерского штаба до руководства Федерации? Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно».

«Выступление сборной России удовлетворительное»

Валерий Каменский был не столь категоричен.

«Выступление сборной — удовлетворительное. После поражения всегда есть над чем задуматься, над чем работать. Тот факт, что мы не попали в финальную часть, — не очень хороший результат. Ребята хотели сыграть, но не получилось. Забили на одну меньше, поэтому проиграли. Причины надо разбирать, может быть, не настроились как следует, хотя настрой был запредельный, может, не ту тактику выбрали.

Неправильно судить об уровне нападающих по одной игре. У нас хорошие нападающие, хорошая команда. Так получилось, никак мы не можем перебороть это канадское противостояние.

Должен ли Брагин продолжить работу в олимпийский сезон? Это не мне решать, решать будет федерация хоккея. Нужно разобраться, в чём дело, разобрать «за» и «против». Пока даже не думал, кто бы мог повезти сборную на Олимпиаду».

Давайте вспомним о самых обидных поражениях России на чемпионатах мира. О них рассказано в нашем видео.

«Очень обидно проигрывать команде без звёзд»

Борис Майоров заявил, что ему обидно, когда российская сборная проигрывает канадцам, в составе которых нет звёздных хоккеистов.

«У нас тоже не ахти какой состав в атаке. В обороне всё в порядке, и Бобровский хорошо играл. Но игра в атаке напомнила мне начало чемпионата мира, когда атака выглядела невразумительно: отсутствие креатива, комбинационной игры. В некоторой степени это провал, если мы считаем, что у нас вторая лига в мире после НХЛ. В одно время был даже лозунг: «Догоним и перегоним». Конечно, очень обидно проигрывать команде без звёзд. Причины поражения — в обученности. Любой канадец ни один хоккейный предмет не сдаст на двойку, а в нашем хоккее найдутся единицы, кто сдаст все предметы успешно.

Разговоры о будущем Брагина? Кто говорит? Не читал, не видел, не слышал. Этот вопрос комментировать не собираюсь».

«Я бы сказал, что поражение в четвертьфинале — это всеобщее разочарование, потому что заканчивается трудный хоккейный сезон. И ребята, и тренеры, и вообще хоккеисты во всём мире молодцы, что смогли сыграть в такой тяжёлый сезон. Мы ждали этот чемпионат мира: для нас удачно складывалась обстановка, мы стали строить надежды, что сможем добраться до золотых медалей. К сожалению, жизнь оказалась намного сложнее.

«Есть вопросы по тренерскому штабу: откуда появился Лещёв?»

У Юрия Новикова есть вопросы к формированию тренерского штаба российской сборной.

«Чемпионат был сложный. Я не ожидал, что Канада всё-таки найдёт в себе силы. Был уверен, что на чемпионате мира победит команда из Европы. Конечно, всё ещё может быть, но меня это очень удивило. Были и позитивные моменты: на этом чемпионате мира у нашей сборной удалась вратарская позиция. По матчу с Канадой к Сергею Бобровскому нет никаких претензий. Однако мы не выиграли. Есть вещи, которые выходят за пределы технико-тактических действий. Есть очень важное понятие энергетики. Эти вещи не укрепляли команду, а чуть-чуть не то, чтобы расхолаживали, но успокаивали.

Даже для тренеров ситуация была очень сложной. Есть вопросы по тренерскому штабу: откуда появился Лещёв? Он был тренером юниорской сборной, где они тоже не смогли выиграть чемпионат. Тренера, который не выиграл чемпионат, заводят в основную команду. Игроки, которые находятся в составе сборной, это чувствуют. Тренер пришёл в команду с поражением — это уже большой минус к общей обстановке.

Матч с Канадой, в принципе, был несложным: мы хорошо его начали и можно было играть, 1:0 повели, потом 1:1. Что делает тренер? Если бы мы проигрывали, Брагин мог бы и сломать ход встречи, что-то привнести. Но мы же не проигрывали этот матч! Условно, можно было перейти на две пятёрки, полторы. Нужно тоже было принимать какие-то действия. Матч складывался ровно. Да, со стороны тренеров не должно быть паники, но в тоже время в такие моменты, возможно, кому-то надо было дать больше сыграть. Не хватило совсем чуть-чуть: какого-то героя в основное время, который бы смог забросить шайбу».