«Читал, как вы несёте чушь обо мне». Ленер заменил звезду НХЛ и спас «Вегас» от провала

После чудовищной ошибки Марка-Андре Флёри, который своими руками позволил «Монреалю» сравнять счёт в концовке третьего матча, Питер Дебур отправил звезду НХЛ в запас, выпустив на четвёртую встречу Робина Ленера.

Не самое очевидное решение, ведь Ленер в этом плей-офф провёл всего один матч и не играл три недели. Но сегодня шведский голкипер был практически безупречен. Уже в первом периоде Ленер показал, что соскучился по хоккею, готов играть и спасать свою команду. В середине игрового отрезка он совершил суперспасение, распластавшись на льду и вытянув щиток достаточно далеко, чтобы не дать забить Эрику Стаалу после шикарной передачи Кори Перри.

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Снова пристальное внимание было приковано к арбитрам. Они в прошлом матче проглядели опасную игру высоко поднятой клюшкой на Перри – картинки, как он с окровавленным лицом празднует победу в овертайме, облетели весь интернет. Сегодня к судейству тоже было достаточно претензий – рефери буквально «проглотили свисток», давая командам играть, но попутно оставляли без внимания даже самые очевидные нарушения.

Большинство было на вес золота, к тому же у «Вегаса» с этим компонентом обнажились громадные проблемы. Им ещё ни разу за серию не удалось пробить Кэри Прайса, когда «хэбс» играли в недокомплекте, и на 37-й минуте игры, когда в штрафбокс отправился Ник Судзуки, Дебур даже взял таймаут, чтобы ещё раз проговорить, как надо действовать.

Не помогло – опытнейший Алекс Пьетранджело угодил в штангу, а дальше на лёд выскочил Судзуки и точным пасом отправил Пола Байрона на рандеву с Ленером. Тот бросил верхом с близкого расстояния и открыл счёт!

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Сказка «Монреаля» — в финал Кубка Стэнли канадцы в последний раз выходили в 1993 году, а в этом плей-офф в каждой серии выходят в статусе андердога – стала проявляться всё чётче. «Вегас» на протяжении двух периодов никак не мог разгадать Кэри Прайса, дошло до того, что игроки начали палить «в молоко», транжиря опасные моменты, но в третьем периоде Прайс дрогнул.

Шайба после броска Брэйдена Макнэбба нашла щёлочку в амуниции Прайса, проскользнув под рукой – «рыцари» смогли перевернуть ход неудачно складывающегося матча, а заодно повторили рекорд НХЛ. Макнэбб стал седьмым защитником команды, забившим в этом плей-офф – ранее это удавалось «Эдмонтону» (1987), «Калгари» (1988), «Питтсбургу» (1991), «Вашингтону» (1994) и «Бостону» (2019).

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«Монреаль» дотянул до овертайма, но и только, в дополнительное время «Вегас» решил не затягивать и с новыми силами бросился в атаку, что принесло результат уже на второй минуте. Николя Руа получил передачу на пятачке, с первым броском Прайс справился, со вторым уже нет.

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«Вегас» сравнял счёт в серии, а один из главных героев матча Ленер язвительно шутил после игры. «Я приехал на арену на два часа раньше, читал, как вы, ребята, несёте обо мне чушь в «Твиттере», чтобы замотивировать меня. Мне всё равно, что думают люди».

Если перед игрой у многих были сомнения, сможет ли Ленер после долгого простоя справиться в критической ситуации, когда выигрывать надо обязательно, то теперь они отпали. Ставка Дебура сработала – Ленер спас «Вегас» от провала, счёт в этом полуфинале Кубка Стэнли стал 2-2.