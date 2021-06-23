Сказка «Монреаля» продолжается! Рекордсмен НХЛ может выйти в финал Кубка спустя 28 лет

У «Канадиенс» 24 Кубка Стэнли, но последний был в 1993 году. Сегодня они поставили «Вегас» на грань вылета из плей-офф.

«Вегас» спасся в четвёртом матче, расколдовав бесподобного Кэри Прайса в третьем периоде, а затем забив в овертайме, но, как оказалось, лишь отсрочил свой провал. Хотя казалось бы — счёт в серии равный, пятый матч «рыцари» проводят дома, при мощной поддержке своих трибун, а «Монреаль» уже третью встречу проводит без главного тренера, который свалился с ковидом. Но всё-таки вратарь «Монреаля» залез им в головы так глубоко, что даже благоприятные обстоятельства не помогли «рыцарям» стряхнуть внутреннее ощущение, что забить Прайсу практически невозможно.

Главный герой прошлого матча Робин Ленер на сей раз остался в запасе — Питер Дебур сразу сказал, что Марк-Андре Флёри не играл не из-за ключевой ошибки в третьей игре, а потому что ему просто дали отдохнуть. Запланированная обратная рокировка вратарей не сработала — Ленер в решающие моменты оставлял «Вегас» в игре, Флёри же сегодня снова не потащил, хотя надо признать, полевые оставили его на растерзание.

Большие вопросы к лидерам атаки «Вегаса» — Маршессо, Пасиоретти, Карлссону, которые за первые четыре матча не забили ни одного гола. «Монреаль» играл максимально собранно, вытесняя соперника с пятачка, не давая создавать трафик или надеяться на отскоки. Всё, что летело в Прайса, он легко останавливал, и «рыцари» часто мудрили, пытаясь выцелить точно в девятки, но только мазали.

В середине первого периода Джош Андресон прокрался за спины защитников «Вегаса», получил длинную передачу из своей зоны и убежал в отрыв — сам не забил, но Флёри отбил шайбу перед собой, Ник Холден упустил Еспери Котканиеми, который накатывал второй волной и добил отскок в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Монреаль» не только развил успех, но и заставил трибуны освистывать «Вегас». Сначала Ник Судзуки зашёл в зону, стянул на себя внимание сразу четырёх соперников, дождался, когда Эрик Стаал выедет на убойную позицию и отдал идеальный пас. Стаалу оставалось только не промахнуться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вишенкой на торте стал третий гол «Монреаля». «Вегас» получил большинство, но Марк Стоун, один из лучших оборонительных форвардов НХЛ, обрезался на чужой синей линии, и великолепный Кори Перри с не менее великолепным малышом Коулом Кофилдом как по нотам разыграли быструю атаку. В этот момент стало окончательно понятно, что «рыцарям» в этом матче ничего не светит — под конец периода они бездарно провели ещё одного большинство, и трибуны начали громко выражать своё недовольство игрой любимой команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол Пасиоретти в третьем периоде стал слабым утешением для «Вегаса». Им всё-таки удалось разок пробить Прайса, наконец попав точно в девятку после вбрасывания, но этого было мало, а больше «Монреаль» не позволил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Прайс на кураже отбивал вообще всё, сделав несколько ключевых спасений, в том числе на на Райлли Смите и даже на своём же защитнике Ши Уэбере, который неудачно подставил клюшку под бросок. Судзуки установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Видео сейва Прайса на Смите можно посмотреть здесь.

Сказка «Монреаля» продолжается. Рекордсмен НХЛ, завоевавший 24 Кубков Стэнли, может выйти в свой очередной финал. Последний раз они были там (и выигрывали) в далёком 1993 году, когда в воротах блистал Патрик Руа, они же, кстати, являются и последним чемпионом НХЛ из Канады. Спустя 28 лет им осталась одна победа до финала. Кто бы мог подумать!