«Смотрим вперёд с оптимизмом». Капитан «Чикаго» хочет вернуться в хоккей после болезни

В начале предыдущего десятилетия «Чикаго Блэкхоукс» пережил лучшую эпоху в своей истории. В течение шести лет американский клуб под руководством знаменитого тренера Джоэля Кенневилля трижды (2010, 2013, 2015) завоевал Кубок Стэнли. С момента последней победы в плей-офф «ястребы» переживают далеко не лучшие времена. Трижды «Чикаго» не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, а ещё трижды «Блэкхоукс» не покорился первый раунд плей-офф.

Спустя шесть лет после победы в Кубке Стэнли 2015 года от костяка чемпионской команды «ястребов» остался только Патрик Кейн. Голкипер Кори Кроуфорд, защитники Брент Сибрук, Киммо Тимонен и Никлас Яльмарссон, а также нападающие Патрик Шарп, Брэд Ричардс и Мариан Госса уже завершили свои игровые карьеры. Карьерные пути форвардов Брэндона Саада и Теуво Терявяйнена давно разошлись с «Блэкхоукс». Те же слова применимы и к тренеру Кенневиллю, который на протяжении последних сезонов возглавляет «Флориду». Одним из последних элементов звёздного «Чикаго» до середины июля оставался канадский защитник Данкан Кит, но и он покинул команду в нынешнее межсезонье, будучи обменянным в «Эдмонтон».

Не всё хорошо идёт и у ещё одного ветерана, символизирующего чемпионскую эпоху «ястребов», — Джонатана Тэйвза. 33-летний нападающий является культовой личностью для североамериканского хоккея. В составе национальной команды уроженец Виннипега дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014). Спустя два года после победы на Играх в Сочи Джонатан победил и на Кубке мира. За «Чикаго» знаменитый канадец выступал с 2007 года, приложив руку ко всем трём победам в Кубке Стэнли. Сейчас Тэйвз является одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Его действующий контракт с зарплатой в $ 10,5 млн рассчитан ещё на два года, но последний сезон канадец пропустил.

В середине октября капитан «Чикаго» в негативной форме прокомментировал селекционную работу клуба. Легендарного игрока «Блэкхоукс» привели в ярость решения руководства американского клуба не продлевать контракт с голкипером Кроуфордом и обменять форварда Саада в «Колорадо Эвеланш».

«В конечном итоге я хочу побеждать. Я и другие лидеры рассчитывают приезжать на сборы каждый год, чтобы попасть в плей-офф. Мы готовим себя, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мне никто никогда не говорил, что у нас идёт перестройка. То, что сейчас происходит, шокирует, потому что клуб движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали.

Грустно, что с Кроуфордом расстались, это очень огорчает. Он столько дал команде и был готов дать ещё больше в следующие несколько лет, быть важной частью команды. Он был уверен, что сможет помочь нам зайти далеко в плей-офф, и я не сомневаюсь, что он бы это сделал», — говорил Тэйвз в интервью изданию The Athletic.

Впрочем, спустя всего несколько месяцев Джонатана волновали проблемы совершенно иного рода. В конце декабря стало известно, что Тэйвз пропустит тренировочный лагерь из-за проблем со здоровьем. Тогда же канадец сделал заявление, в котором впервые рассказал о том, что с ним происходит. Ветеран «ястребов» сообщил, что испытывает симптомы, из-за которых он чувствовал себя вялым и истощённым. В результате канадский форвард так и не сыграл за «Чикаго» в минувшем сезоне. В конце июня Джонатан разместил на своей странице в «Твиттере» видеообращение, в котором рассказал, почему пропустил сезон-2020/2021.

«Всё в порядке, прошло много времени. Честно говоря, я не проводил столько времени вне льда, наверное, никогда — по крайней мере, с тех пор, когда был ребёнком, так что определённо приятно вернуться в Чикаго, снова увидеть некоторых из парней и медленно, но уверенно окунуться в жизнь и в рутину.

Я думаю, что много всего накопилось, и моё тело просто стало разваливаться. Это то, что называют синдромом хронического воспалительного ответа (прогрессирующее мультисистемное, мультисимптомное заболевание, характеризующееся воздействием биотоксинов. Воспаление, связанное с синдромом, может повлиять на системы органов и стать изнурительным, если не лечить его. — Прим. «Чемпионата»), при котором я просто не мог полностью восстановиться, а моя иммунная система реагировала на всё, что происходило. На любой стресс, на всё, что я делал в течение дня — всегда была своего рода реакция на стресс, поэтому на это требовалось время. Было неприятно не знать, когда и как это началось, но, к счастью, у меня была отличная команда поддержки, состоящая из людей, которые помогли мне пройти через это.

Я не слишком много говорил о том, через что прошёл в этом году, и определённо хочу поблагодарить фанатов, моих товарищей по команде, организацию, Рокки, Стэна, Джереми — всех. Болельщики особенно, я думаю, говорили о том, что ценят, о вещах, которые, возможно, считаются само собой разумеющимися, но уверен, что номер один — это то, что столь многие люди в хоккейном мире, болельщики продемонстрировали свою поддержку. Думаю, самое главное, что ты понимаешь, — это то, что в жизни есть нечто большее, чем хоккей.

Я работаю с врачами, чтобы лучше понять своё состояние. До тех пор, пока не верну своё здоровье к состоянию, пока не почувствую, что могу выступать на элитном уровне и помогать своей команде, я не буду возвращаться в строй «Блэкхоукс» в тренировочном лагере. У меня нет графика, когда снова присоединюсь к команде. Я очень разочарован, но было бы несправедливо по отношению к себе или к моим товарищам по команде пытаться играть в моём нынешнем состоянии. Я очень рад вернуться в «Юнайтед Центр» и просто повеселиться. Думаю, у меня всё получится, и я рад вернуться при фанатах», — говорится в сообщении.

С момента последнего заявления канадского нападающего прошло уже больше месяца, но никаких новых подробностей относительно своего возможного возвращения на лёд Джонатан не сообщал. Зато накануне генеральный менеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн высказался о возможном возвращении капитана команды.

«Могу повторить ответ, который я вам дал пару дней назад: мы надеемся, что он продолжит восстановление, будет тренироваться и почувствует себя лучше. С тех пор ничего не изменилось. Ему через многое пришлось пройти, поэтому мы не знаем, когда это может случиться. Но сегодня я говорю вам, что всё идёт хорошо и мы смотрим вперёд с оптимизмом», — сказал Боумэн.

В нынешнее межсезонье менеджеры «Чикаго» взорвали настоящую бомбу на трансферном рынке, выменяв из «Вегаса» голкипера Марка-Андре Флёри. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» сначала не мог поверить в тот факт, что его обменяли в «Блэкхоукс». И даже существовала вероятность того, что Марк-Андре повесит коньки на гвоздь, но в результате он всё-таки принял решение сыграть за «Чикаго» в следующем чемпионате. 33-летний Тэйвз не хочет завершать карьеру и намерен вернуться на лёд. И если Джонатан окончательно сумеет перебороть свою болезнь и сможет вернуться на лёд в новом сезоне, будет невероятно интересно посмотреть на объединение Тэйвза, Флёри и Кейна в одной команде.