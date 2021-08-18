Из НХЛ и не только. Звёздные игроки в квалификации Олимпиады-2022

С 26 по 29 августа состоятся матчи четвёртого, заключительного раунда квалификации Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине. За право присоединиться к ранее отобравшимся на Олимпиаду сборным России, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, США, Швейцарии, Германии (на правах лучших восьми команд рейтинга ИИХФ), а также Китая (как стране-хозяйке) и принять участие в главном турнире поборются 12 сборных, разделённых на три группы: в группе D, матчи которой пройдут в Братиславе, встретятся команды Словакии, Беларуси, Австрии и Польши; квартет E, чьи матчи примет Рига, включает в себя Латвию, Францию, Италию и Венгрию; а в группе F, участники которой будут выяснять отношения в Осло, сыграют Норвегия, Дания, Словения и Южная Корея. По итогам решающего этапа квалификации путёвки в столицу Поднебесной получат три команды, которые займут первые места в своих группах.

Невзирая на не самый привлекательный статус турнира, в нём примут участие некоторые яркие игроки, многие из которых представляют и Национальную хоккейную лигу.

Егор Шарангович (Беларусь)

Несмотря на достаточно юный возраст, Егор является главной звездой сборной Беларуси на сегодняшний день. За прошедший сезон Шарангович превратился из подающего надежды хоккеиста в стабильного игрока основного состава «Нью-Джерси», проведя перед возвращением в систему «Девилз» впечатляющий отрезок в минском «Динамо».

На провальном для белорусов ЧМ-2021 Егор был капитаном национальной команды, и, скорее всего, в таком же статусе он выведет сборную на матчи квалификации ОИ. Однако пока общий уровень наших географических соседей не впечатляет, и всем игрокам, включая Шаранговича, нужно будет очень сильно постараться, чтобы преодолеть порог отбора.

Петер Цегларик (Словакия)

Новоиспечённый игрок омского «Авангарда» во всеуслышанье заявил о себе на недавнем чемпионате мира, став лучшим бомбардиром по итогам группового этапа и одним из лучших на всём турнире, даже несмотря на вылет словаков в четвертьфинале. Теперь Петер уже в статусе безоговорочного лидера сборной постарается повторить свои подвиги в атаке в олимпийской квалификации.

С момента распада Чехословакии словацкая сборная не пропустила ни одной Олимпиады, поэтому на Цегларике и на остальных игроках лежит очень большая ответственность. Непопадание словаков на Игры станет для них настоящей неудачей.

Анже Копитар (Словения)

Для лучшего игрока в истории словенского хоккея и одного из лучших форвардов «Лос-Анджелеса» Олимпийские игры в Сочи, ставшие для словенцев первыми в истории, пока что остаются единственными в карьере. Несмотря на то что Анже помог своей команде добыть путёвку в Южную Корею, реализовав один из буллитов в драматичном матче со сборной Беларуси на заполненной «Минск-Арене» и лишив хозяев площадки возможности участвовать на ОИ-2018, в Пхёнчхан ему, как и другим игрокам НХЛ, отправиться не удалось.

Вскоре у Копитара появится шанс вывести сборную Словении на третью подряд Олимпиаду, но бороться за единственный билет в Пекин ему и его команде предстоит с двумя крепкими скандинавскими командами.

Матс Цуккарелло (Норвегия)

Несмотря на то что сборная Норвегии ещё не объявляла имена игроков, которые готовятся к отборочным матчам, на фотографиях в «Твиттере», выложенных официальным аккаунтом норвежской федерации хоккея, можно увидеть одноклубника Кирилла Капризова по «Миннесоте Уайлд» Матса Цуккарелло.

Каким бы ни был состав скандинавов на предстоящие встречи (а на снимках также присутствует отлично знакомый российским болельщикам по выступлениям за СКА и «Салават Юлаев» Патрик Торесен), очевидно, что именно Матс, являющийся единственным представителем своей страны НХЛ, должен стать главной движущей силой команды. Как и Копитар, Цуккарелло помог Норвегии отобраться на предыдущие ОИ, но позже не смог принять в них участие, последний раз выйдя на олимпийский лёд в Сочи. Наверняка сейчас у 33-летнего нападающего теплится надежда оказаться в Пекине, однако конкуренция в группе F будет очень серьёзной.

Николай Элерс, Оливер Бьёркстранд (Дания)

Датчане отправятся в Осло практически во всеоружии. Хоть в составе команды и нет центрфорварда «Вашингтона» Ларса Эллера, зато два лучших датских игрока – Николай Элерс из «Виннипега» и Оливер Бьёркстранд из «Коламбуса» — присутствуют в заявке и готовятся вывести-таки свою сборную на первые Олимпийские игры в истории.

Пять лет назад их таланта не хватило датчанам, чтобы преодолеть порог решающего раунда, где скандинавы заняли третье место в группе со Словенией, Беларусью и Польшей, однако теперь уже опытные Элерс и Бьёркстранд будут главными надеждами сборной Дании на достижение заветной цели.

Теодор Блюгерс, Земгус Гиргенсонс, Рудольф Балцерс (Латвия)

Сборная Латвии наверняка бы справилась с Италией, Францией и Венгрией усилиями тех хоккеистов, которые выступали на домашнем ЧМ, однако перед решающими матчами олимпийского отбора получила усиление в лице всех полевых игроков, выступающих в НХЛ. Выделить кого-то одного из этого трио сложно. Ни Блюгерс, ни Гиргенсонс, ни Балцерс не находятся на ключевых ролях в своих клубах, но, пожалуй, Теодор на сегодняшний день является наиболее стабильным латвийским хоккеистом – Рудольф периодически выпадает из состава «Сан-Хосе», а Земгусу ещё предстоит набрать игровую форму после травмы, из-за которой он пропустил весь предыдущий сезон.

Стоит ожидать, что новый главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш образует из этих игроков ударное звено, которое вместе с остальными после пропуска Игр в Южной Корее попытается вернуть прибалтов на Олимпиаду.