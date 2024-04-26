«Всё было продумано». Вице-президент КХЛ — о факторах, повлиявших на исход Кубка Гагарина

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о факторах, повлиявших на исход Кубка Гагарина — 2024, где «Металлург» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 4-0.

— Такой исход плей-офф КХЛ — результат нововведений в последние годы?

— Все факторы вместе — и потолок зарплат, и перекрёстный плей-офф — внесли разнообразие в лигу. Всё было продумано и проработано. В этом году мы увидели результат, — сказал Гуськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» одолела «Локомотив» с сухим счётом 4-0.