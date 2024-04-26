«Сибирь» подписала однолетний контракт с нападающим Павлом Гоголевым

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24-летний нападающий Павел Гоголев заключил новый контракт с «Сибирью» сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Прошлый сезон стал для Павла дебютным в КХЛ: в составе «Сибири» он провёл 51 матч, забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных баллов, набрав в общей сложности 10 очков.

Гоголев в сезоне-2022/2023 провёл в АХЛ три матча за «Рокфорд Айсхогс» и «Торонто Марлис», отметившись одним голом. А в 62 встречах за команду хоккейной лиги Восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерс» форвард набрал 82 (41+41) очка.

Напомним, ранее на должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» был назначен Лев Крутохвостов. Новым спортивным директором стал Виктор Меркулов. «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее 33-летний нападающий Георгий Белоусов подписал новый контракт с новосибирским клубом на один сезон.