Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» подписала однолетний контракт с нападающим Павлом Гоголевым

«Сибирь» подписала однолетний контракт с нападающим Павлом Гоголевым
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний нападающий Павел Гоголев заключил новый контракт с «Сибирью» сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Прошлый сезон стал для Павла дебютным в КХЛ: в составе «Сибири» он провёл 51 матч, забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных баллов, набрав в общей сложности 10 очков.

Гоголев в сезоне-2022/2023 провёл в АХЛ три матча за «Рокфорд Айсхогс» и «Торонто Марлис», отметившись одним голом. А в 62 встречах за команду хоккейной лиги Восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерс» форвард набрал 82 (41+41) очка.

Напомним, ранее на должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» был назначен Лев Крутохвостов. Новым спортивным директором стал Виктор Меркулов. «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее 33-летний нападающий Георгий Белоусов подписал новый контракт с новосибирским клубом на один сезон.

Материалы по теме
«Сибирь» продлила контракт с 33-летним нападающим Белоусовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android