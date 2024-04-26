«Автомобилист» продлил контракт с защитником Зборовским — лучшим по «плюс-минус» в клубе

Защитник Сергей Зборовский продолжит выступать в «Автомобилисте», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним хоккеистом продлён на три сезона — до 31 мая 2027 года.

Сергей выступает в «Автомобилисте» с 2020 года. За четыре года Зборовский провёл в составе «Автомобилиста» в общей сложности 216 матчей в КХЛ. В сезоне-2023/2024 в его активе 17 (4+13) очков в 77 матчах при показателе полезности «+24» — это наивысший результат среди всех игроков «Автомобилиста».

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина обыграли СКА в серии из пяти матчей. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в серии из семи матчей.

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