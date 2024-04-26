Вице-президент КХЛ объяснил, почему Иван Демидов не стал MVP Кубка Харламова

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов объяснил, почему форвард «СКА-1946» Иван Демидов не стал MVP Кубка Харламова.

— Удивило решение признать самым ценным игроком Кубка Харламова не Ивана Демидова.

— Конечно, Демидов был в претендентах. Владислав Романов, получивший приз MVP, попросил позвать Ивана, однако на арене не было для этого микрофона, чтобы он мог высказаться. Но у нас будет церемония закрытия сезона — уверен, Владислав сможет высказаться там и попросит разделить приз MVP.

Что касается выбора — у кого-то он может вызвать вопросы. Иван получил травму и пропустил два матча. Он настоящий лидер, который тащил за собой команду. В тот момент, когда он получил повреждение, Романов взял лидерские функции на себя. В важных матчах — в Санкт-Петербурге при счёте 2-1 и в решающей игре, когда «Локо» мог вернуться в серию, — он показал себя настоящим лидером. Мы посчитали, что ему стоит отдать приз самому ценному игроку плей-офф. Иван Демидов будет номинирован на звание самого ценного игрока чемпионата МХЛ. Победителя мы узнаем 30 апреля на церемонии закрытия сезона, — сказал Гуськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.