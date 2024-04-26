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Кожевников ответил на вопрос, кто из игроков КХЛ может уехать в НХЛ

Кожевников ответил на вопрос, кто из игроков КХЛ может уехать в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, кто из игроков КХЛ может уехать в НХЛ в ближайшее время.

— Сейчас в КХЛ есть игроки, которые способны не просто уехать в НХЛ, но и не затеряться там?

— Я таких не вижу. Боюсь, что из «Локомотива» уедет Берёзкин. Растёт парень на глазах. Очень выгодно отличался на фоне многих других молодых хоккеистов. Единственный игрок, который в «Локомотиве» действовал нестандартно. Ему бы побольше свободы давали, тогда бы он ещё больше забил, — сказал Кожевников в интервью Liveresult.

Напомним, 24 апреля «Металлург» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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