Двукратный чемпион мира дебютировал за «Салават». Дадут ли Кулёмину полноценный контракт?

В матче со СКА Николай не набрал очков и упустил возможность забить, но здорово отработал в меньшинстве.

Второй игровой день на TANECO Кубке чемпионов в Казани стартовал матчем между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Накануне юлаевцы, вынужденно выступающие без многих лидеров, уступили магнитогорскому «Металлургу» (4:6), а СКА в вечернем противостоянии сломил сопротивление «Ак Барса» (3:2 ОТ).

Отчётный матч между уфимцами и армейцами вызвал особой интерес, так как в составе башкирского клуба появился 35-летний российский нападающий Николай Кулёмин. Форвард, которому в своё время Геннадий Величкин насыпал в «Магнитке» сумасшедшие деньги, пропустил практически весь прошлый сезон из-за рецидива травмы ноги. Конечно, зарплату Кулёмину значительно урезали, но держать игрока в таком состоянии не было никакого смысла. В результате в Магнитогорске с Николаем вполне логично попрощались.

Теперь же хоккеиста позвали в Уфу, но пока на пробное соглашение. «Салават», если посмотреть состав команды, вообще любит приглашать возрастных хоккеистов, являясь едва ли не самой «старой» командой лиги. Евгений Бирюков, Андрей Зубарев, Степан Санников, Джефф Плэтт, Николай Кулёмин – лучшие годы этих игроков давно позади. Посмотрим, как они себя проявят в регулярном чемпионате.

Дебют Кулёмина в свитере «Салавата» состоялся во втором звене в тройке с Михаилом Воробьёвым и Степаном Санниковым. «Николай Кулёмин уже тренируется с «Салаватом Юлаевым». Надеюсь, в течение недели он сыграет за нашу команду. Отмечу его огромный опыт, нам в команду и в раздевалку был необходим такой хоккеист и игрок», – заявил вчера главный тренер юлаевцев Томи Лямся. И не обманул.

Уже на старте матча было видно, что Николай очень старается. Конечно, хотелось как можно ярче проявить себя в новой команде и понравиться тренерскому штабу. Ведь только в таком случае Кулёмин мог получить полноценное соглашение. Отличиться двукратному чемпиону мира было сложно. Например, шанса в спецбригадах большинства ему не давали, да и физические кондиции новичка пока далеки от идеальных.

Зато в меньшинстве Николай отрабатывал как следует. По сути, во многом именно этого будут требовать от именитого хоккеиста, если он останется в клубе. Во второй и третьей двадцатиминутках Кулёмин тоже помогал своей команде при игре в меньшинстве. Чекерские способности у этого хоккеиста по-прежнему в полном порядке, но ведь и уфимской атаке он может добавить азарта и разнообразия.

Фото: Дмитрий Мухаметкулов, «Салават Юлаев»

Набранных баллов у Кулёмина за матч так и не оказалось, при этом нападающий упустил шикарный шанс забить и оказался на льду в тот момент, когда СКА забрасывал свою единственную шайбу в матче. Однако уфимцы всё равно взяли верх – 4:1.

«Мы довольны его сегодняшней игрой. Стоит отметить, что он провёл с командой всего пару тренировок. При этом он сумел подстроиться под наш стиль и понять то, чего мы от него хотим. Сегодня он хорошо действовал в меньшинстве. Повторюсь, всё то, чего мы от него ожидаем, он показывал на льду.

Самое главное, что у нас в команде будет конкуренция. Каждую игру люди должны будут бороться за место в основе. Кулёмин – прекрасный парень, который хорошо себя зарекомендовал в раздевалке. Он опытный игрок, плюс не будем забывать, что до нового года нас ждёт большое количество матчей. На этом протяжении этой части сезона может произойти всё что угодно. Например, травмы. Поэтому нам нужна очень длинная скамейка.

Посмотрите, как на турнире в Казани действует наша молодёжь. Конкуренция внутри будет сказываться положительно», — прокомментировал дебют Кулёмина за команду главный тренер уфимцев Томи Лямся.

Что ж, при такой оценке тренера у опытного нападающего есть все шансы зацепиться за полноценный контракт и остаться в Уфе. Тем более что финансовые аппетиты после игры в «Металлурге» Кулёмин явно поубавил. Сейчас для него самое главное – это обжиться и закрепиться в новом для себя клубе.