«Локомотив» упустил победу над «Салаватом»! Глупейшее удаление Буше вернуло уфимцев в игру

С нынешним «Локомотивом» происходит что-то непонятное. Команда, которая должна была биться за самые высокие места в Западной конференции, до сегодняшнего дня вместе с «Торпедо» и рижским «Динамо» находилась в компании отстающих. Система, которую выстраивал в Ярославле Андрей Скабелка, дала сбой на старте регулярки. Поражение в матче с «Витязем», где железнодорожники в очередной раз показали ужасную реализацию и позволили сопернику забросить трижды после всего 14 бросков, стало последней каплей для руководства клуба, принявшего решение отправить белорусского специалиста в отставку. Вчера вечером эту информацию «Чемпионату» подтвердили в агентстве Шуми Бабаева, представляющего интересы Скабелки, а сегодня «Локомотив» официально объявил о перестановке в тренерском штабе.

Новым наставником ярославской команды стал небезызвестный Игорь Никитин, который недолго находился без работы после увольнения из ЦСКА. Однако на тренерском мостике в сегодняшнем матче с «Салаватом» Никитин отсутствовал, а вместо него игроков вывел его ассистент Дмитрий Юшкевич. Дело в том, что сейчас железнодорожники заняты улаживанием юридических моментов, связанных с расторжением контракта со Скабелкой и назначением Никитина.

У сегодняшнего соперника «Локомотива», напротив, дела идут очень хорошо. И пускай семиматчевая победная серия уфимцев прервалась поражением в Череповце, уже в следующей игре, которую «Салават» провёл в Санкт-Петербурге, юлаевцам удалось убедительно переиграть СКА. Та встреча омрачилась для башкирской команды лишь потерей Динара Хафизуллина, который выбыл на неопределённый срок.

Но, даже несмотря на отсутствие ведущего защитника, оборона «Салавата» достойно справлялась с атаками «Локомотива», заблокировав за первый период почти столько же бросков, сколько дошло до голкипера команды Юхи Метсолы, который сменил в воротах Александра Шарыченкова, игравшего в матче со СКА. Правда, в самом начале встречи хозяева смогли открыть счёт. Артём Ильенко вчистую выиграл вбрасывание у Виктора Тихонова в левом круге вбрасывания зоны уфимцев, а получивший шайбу Павел Кудрявцев одним касанием доставил её Рушану Рафикову. Защитнику оставалось лишь точно направить снаряд в сетку – сделать это Рушану не помешал абсолютно никто.

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После гола команды играли достаточно осторожно, стараясь максимально плотно играть с соперником в обороне. И те и другие имели по паре опасных моментов, но Рид Буше не смог попасть по воротам с открытой позиции, а опасный бросок Алекандра Кадейкина с пятачка отразил Эдди Паскуале. В целом же «Салават» проводил больше времени с шайбой, опережая игроков «Локомотива» на подборах. Но дивидендов из этого владения подопечные Томи Лямси в первой двадцатиминутке не извлекли.

Долгое время игра шла без удалений. Хозяева наверняка знали, как хорошо сыграло большинство башкирской команды в предыдущем матче, поэтому, учитывая собственные плохие показатели в меньшинстве, старались действовать как можно дисциплинированнее. Однако ближе к середине второго периода Алексей Марченко всё же отправился на скамейку штрафников. К его счастью, «Локомотив» выдержал натиск соперника, а вскоре после успешной игры в неполном составе удвоил преимущество в счёте.

Второй гол немного напомнил первый: после выверенного паса от Егора Коршкова игрок «Локомотива» — на сей раз это был Александр Полунин – имел много свободного пространства и беспрепятственно «щёлкнул» по воротам Метсолы. Финскому голкиперу удалось замедлить шайбу – она застряла в экипировке Юхи и остановилась прямо на ленточке. Но всего на долю секунды – подоспевший Павел Красковский опередил Николая Кулёмина и затолкал шайбу в сетку.

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Этот гол придал игрокам «Локомотива» дополнительной уверенности. Они полностью перехватили инициативу в игре и заблокировали соперника в его зоне. И именно в такой ситуации железнодорожники умудрились схватить глупый штраф. Рид Буше зачем-то выбил клюшку из рук Родиона Амирова и на ровном месте отправился отбывать штраф. Скамейку для провинившихся он покинул уже через 25 секунд – во второй раз «Салават» не простил соперника и реализовал большинство. После неразберихи у ворот Паскуале Теэму Хартикайнену удался точнейший бросок в верхний угол. И вновь стоит отметить Виктора Тихонова, который второй матч подряд отлично закрывает обзор голкиперам соперника. «Локомотив» не дотерпел всего 21 секунду до конца периода.

Казалось, что гол «в раздевалку» должен был воодушевить уфимцев, но натиск «Салавата» в третьей двадцатиминутке был не таким сильным, как можно было предположить. Ярославцы полностью отдали гостям инициативу и даже не помышляли об угрозе воротам Метсолы, максимально сосредоточившись на оборонительных действиях. Подопечные Томи Лямси, подолгу владея шайбой в зоне «Локомотива», зачастую не находили вариантов для развития атаки и бросали из любой доступной позиции. Броски эти, однако, не сильно напугали Паскуале.

Повод понервничать у железнодорожников и их болельщиков появился в середине периода. Удаление Максима Осипова едва не реализовал Шакир Мухамадуллин, но шайба, вылетевшая из-под его клюшки, угодила в штангу.

Уфимцы долго пытались придумать способ взломать оборону «Локомотива» и всё-таки добились своего за полторы минуты до конца основного времени. «Салават» не смог реализовать ещё одно удаление Марченко, но после смены Метсолы на шестого полевого смогли дожать железнодорожников. Гранлунд, Шмелёв и Маннинен сообразили на троих, и после паса Сергея финский центрфорвард восстановил равновесие в счёте и перевёл игру в овертайм.

Он продлился всего 28 секунд – финское звено «Салавата» быстро добыло для уфимцев победу, наказав соперника за нерасторопность. Своё 400-е очко за башкирский клуб в этой атаке набрал Хартикайнен, ассистировавший оформившему дубль Маннинену.

3:2 – неприятная статистика «Салавата» в матчах с «Локомотивом» всё-таки прервалась. Башкирский клуб не мог обыграть железнодорожников на их льду уже почти шесть лет – последний раз это произошло в декабре 2015 года. Сегодня же благодаря глупейшему удалению Рида Буше подопечные Томи Лямси сумели вернуться в игру и добыть такую важную победу.