Фаворит сезона КХЛ уволил тренера после 9 матчей! У Скабелки опять не срослось в топ-клубе

Громкая новость пришла из Ярославля пятничным вечером: Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера «Локомотива». В агентстве Шуми Бабаева «Чемпионату» подтвердили отставку белорусского специалиста.

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Этот шаг со стороны руководства железнодорожников не стал неожиданностью. Команда, которой перед началом сезона предрекали место в лидерах не только Западной конференции, но и всей Континентальной лиги, и которую рассматривали как одного из фаворитов предстоящего Кубка Гагарина, начала регулярный чемпионат из рук вон плохо, потерпев шесть поражений в девяти матчах и одержав победы только в матчах с теми клубами, которые испытывают не меньшие проблемы: дважды с рижским «Динамо» и ещё один раз в игре с нижегородским «Торпедо». Все три команды с семью очками сейчас замыкают таблицу Западной конференции.

При этом если на первых порах могло показаться, что подопечным Скабелки просто не везёт, как это было в игре с петербургским СКА, то с каждым следующим выходом «Локомотива» всё яснее становилось, что проблемы ярославцев носят систематический характер. Игроки, которые должны были стать лидерами железнодорожников, откровенно не справляются с возложенной на них ответственностью. В их числе и дорогостоящие новички клуба – Рид Буше проявил себя только в упомянутых победных матчах, а Максим Шалунов не сверкнул даже и там.

Проблемы «Локомотива» распространились не только на линию атаки – оборона тоже не вытаскивает матчи, даже несмотря на возвращение Александра Елесина, который пока никак не может найти ту игру, которая позволила ему в своё время вызвать интерес со стороны «Калгари». Не помогает и Эдди Паскуале – голкипер явно находится не в лучшей форме, но Андрей Владимирович упорно продолжает использовать канадца без замен.

Хотя подобный старт сезона для «Локомотива» и Скабелки в частности мало что предвещало – прошедший чемпионат, который был дебютным для белорусского специалиста у руля команды, получился для ярославцев вполне успешным. Железнодорожники неплохо прошли гладкий чемпионат, не оставили шансов «Йокериту» в первом раунде Кубка Гагарина, взяв реванш за поражение годом ранее, но затем в упорнейшей борьбе в семи матчах проиграли московскому ЦСКА, что, учитывая форму армейцев на тот момент, было совсем не стыдно. «Локомотив» оставил приятное впечатление, и казалось, что команду под руководством Скабелки ожидает дальнейшее развитие.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако начало этого сезона вышло для ярославского клуба и его болельщиков обескураживающим. Похоже, в определённый момент Андрей Владимирович наступил на те же грабли, что и в предыдущих командах, откровенно упустив контроль над игроками. Такая ситуация неизменно настигала его в обоих топ-клубах, которые оказывались под его руководством. Во многом поэтому он и года не продержался в омском «Авангарде» и сегодня оказался уволенным из «Локомотива».

По-настоящему больших результатов Скабелка достигал лишь в клубах-середняках, в 2015 и 2016 годах выведя «Сибирь» в финал и полуфинал Востока соответственно, а также достигнув второго раунда Кубка Гагарина вместе с «Барысом», который под руководством Андрея Владимировича показывал лучшую игру за всё время пребывания в КХЛ.

Кстати, и в Новосибирске белорусский наставник тоже ближе к уходу испытывал проблемы с взаимодействием в коллективе. И в той команде был буксующий ныне в «Локомотиве» Шалунов.

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Разговоры о возможном увольнении Скабелки возникли пару недель назад, и, похоже, поражение в матче с «Витязем», где железнодорожники перебросали соперника больше чем в три раза, но всё равно ушли с площадки ни с чем, стало последней каплей для президента «Локомотива» Юрия Яковлева. Непонятно одно – почему решение прекратить отношения с Андреем Владимировичем произошло не сразу после той игры, а накануне встречи с «Салаватом Юлаевым». Впрочем, сути это не меняет.

Пока непонятно, кто будет руководить командой в завтрашней игре, но, по поступившей информации, новым главным тренером «Локомотива» станет Игорь Никитин, находившийся без работы с середины июля после увольнения из ЦСКА, а помогать ему будет прекрасно знакомый Ярославлю Дмитрий Юшкевич. Оба специалиста прекрасно знают возможности Алексея Марченко и того же Шалунова, с которыми они работали в армейском клубе, поэтому можно ожидать, что в случае их прихода игроки вновь начнут показывать высокий уровень. Вполне вероятно, что уже завтра этот дуэт окажется на тренерском мостике ярославцев.