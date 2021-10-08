Украинский Крым, Россия без санкций. Каким был мир во время последней Олимпиады Овечкина

В 2014 году на Украине происходил конституционный переворот, Кучеров проводил дебютный сезон в НХЛ, а Василевский ещё играл за «Салават».

Сегодня, 8 октября, официально были представлены три хоккеиста, которые сыграют в столице Китая за сборную России. Этими игроками стали голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, его одноклубник нападающий Никита Кучеров, а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Для 36-летнего капитана «Вашингтона» предстоящая поездка на Олимпиаду станет уже четвёртой в его насыщенной игровой карьере.

Мечта о завоевании олимпийской медали остаётся одной из последних целей в карьере прославленного нападающего. Последний раз он принимал участие в главном хоккейном турнире в 2014 году, когда Олимпийские игры принимала Россия. Вспоминаем, каким был мир семь лет тому назад и чем в то время запомнились Василевский и Кучеров.

Россия выиграла медальный зачёт зимних Игр

С 7 по 23 февраля прошло главное спортивное событие года — XXII зимняя Олимпиада в Сочи, а по её окончании наша страна провела Паралимпиаду. Количество соревнований в разных дисциплинах было увеличено на 12 по сравнению с предыдущей зимней Олимпиадой в Ванкувере. Было разыграно 98 комплектов медалей. Талисманами игр стали Белый мишка, Снежный барс и Зайка, а слоган соревнования звучал как «Жаркие. Зимние. Твои».

В сочинской олимпиаде участвовали 2859 спортсменов из 88 стран мира. На церемониях открытия и закрытия побывали главы более 50 государств и правительств, 60 делегаций международных организаций и министров спорта. Общие затраты на строительство олимпийских объектов и организацию инфраструктуры составили более полутора триллионов рублей.

Семь лет назад в неофициальном медальном зачёте сборная России впервые с 1994 года смогла занять первое место, однако позже разгорелся огромный допинг-скандал, плоды которого наши спортсмены пожинают по сей день. Со временем Россия была лишена четырёх золотых, шести серебряных и одной бронзовой медалей и в итоге опустилась на третье место с 10 золотыми медалями (поскольку лыжник Илья Черноусов передвинулся с третьего на первое место), а многие спортсмены получили пожизненную дисквалификацию.

На Украине происходил конституционный переворот

Параллельно с главным спортивным событием мир сотрясал конституционный переворот, разворачивающийся на Украине. 21 февраля 2014 года на фоне кровопролитного противостояния в центре Киева между участниками Евромайдана и правоохранительными органами, унёсшего жизни более ста человек, президент Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции при посредничестве высокопоставленных представителей Польши, Германии и Франции подписали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». На следующий день законно избранный президент Украины был вынужден подать в отставку, после чего власть в стране захватили сторонники европейской интеграции.

Крым ещё был украинским, но переходил под управление России

Параллельно событиям, разворачивавшимся в Киеве в феврале 2014 года, в Крыму тоже прошла волна протестов. Люди массово протестовали против событий, разворачивавшихся в украинской столице. И в результате через месяц в Крыму и Севастополе прошёл референдум о вхождении в состав России.

За то, чтобы стать российскими регионами, проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 17 марта Владимир Путин признал независимость Республики Крым, одобрил проект договора о воссоединении Крыма с Россией, а 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор, по которому в составе РФ появились два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Эти события стали поводом для Западного мира ввести в действие в середине марта 2014-го первый пакет санкций против России, которая обвинялась в дестабилизации ситуации и нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.

Где тогда были Кучеров и Василевский?

На тот момент 20-летний Кучеров проводил свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2013/2014 российский форвард начинал в расположении клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч», но уже 17 матчей Никите хватило, чтобы больше никогда не возвращаться в фарм-клуб. В конце ноября 2013 года россиянина подняли в основу «молний», и он уже в дебютной смене поразил ворота великого Хенрика Лундквиста в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В свою очередь, 19-летний Василевский ещё являлся голкипером родного «Салавата Юлаева». За месяц до старта олимпийского турнира Андрей оформил первый шат-аут в КХЛ, остановив атаку действующего чемпиона страны московского «Динамо». Будучи первым номером своего клуба, Василевский помог «Салавату» добраться до финала Восточной конференции, где уфимцы проиграли будущему обладателю Кубка Гагарина – магнитогорскому «Металлургу».

Евгений Плющенко завершил карьеру

Незадолго до вылета Овечкина и сборной России с олимпийского хоккейного турнира в Сочи случилось событие, которое стало ключевым для многих поклонников российского спорта.

13 февраля Евгений Плющенко решил сняться с личных соревнований и объявил о завершении спортивной карьеры. Титулованный фигурист откатал разминку перед собственным выступлением, во время которой неудачно выполнил прыжок, затем подъехал к судейскому столику, что-то объяснил и буквально через минуту голос диктора на стадионе возвестил зрителей о том, что Плющенко не сможет принять участия в соревнованиях из-за травмы. А чуть позже атлет и вовсе объявил о завершении спортивной карьеры. Этот поступок разделил всех на два лагеря: одни пытались войти в положение спортсмена и желали ему здоровья, а другие негодовали и вопрошали, почему Плющенко не пошёл до конца или, в крайнем случае, не попросил замены.

Правда, уже через неделю Плющенко заявил, что его не совсем правильно поняли и из любительского фигурного катания он уходить не собирается.

«Зенит» установил рекорд Лиги чемпионов

Групповой этап футбольной Лиги чемпионов того сезона завершился в декабре 2013 года. Петербуржский «Зенит» смог пробиться в плей-офф, причём установил рекордное достижение. Вице-чемпионы России стали единственной командой, которая сумела выйти в плей-офф, имея в активе только шесть очков. При современной системе группового этапа, когда четыре участника квартета играют в два круга, команды выходили со второго места минимум с семью очками.

Группу, где выступал «Зенит», уверенно выиграл мадридский «Атлетико», набравший 16 очков. «Порту» и «Аустрия» заработали по 5 баллов, а петербуржцы, одержавшие лишь одну победу в шести матчах и трижды сыгравшие вничью, оказались на второй строчке.

Матчи 1/8 финала проходили как раз во время сочинской Олимпиады, и в них «Зенит» не смог пройти дортмундскую «Боруссию». Сине-бело-голубые проиграли дома 2:4, и выездная победа 2:1 их не спасла.