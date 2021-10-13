«Лёшка, очнись!» Каким был один из самых чёрных дней российского хоккея

Растерянность и суета, никто не понимает, что произошло. Только что Алексей Черепанов вернулся со смены на скамейку «Авангарда» — и вот он уже без сознания. Яромир Ягр машет рукой врачу, тот подбегает, следом ему на помощь спешат и врачи «Витязя». Матч остановлен, все взгляды на арене устремлены туда, где люди склонились над игроком. Случилось что-то страшное.

«Лучше бы мы сегодня проиграли, но не было бы этой трагедии»

За пару часов до этого Сибирский Экспресс вывел «Авангард» вперёд мудрёным броском с кистей. Тогда никто не мог представить, что ему больше не суждено забить ни одного гола. Потом были три гола «Витязя», дубль Ягра, сравнявший счёт. Хозяева тут же вновь вышли вперёд, потом команды обменялись шайбами в большинстве. Крутые «качели», которые держали в напряжении до последних минут.

Когда Черепанов потерял сознание, никто и представить не мог, насколько серьёзна ситуация. Матч доиграли, но затем вся игра и её результат («Витязь» одержал победу над одним из лидеров чемпионата) отошли на 10-й план. «Лучше бы мы сегодня проиграли, но не было бы этой трагедии», — сказал тренер «Витязя» Сергей Гомоляко.

Совсем ещё юный 19-летний мальчишка, который игрался в машинки и спорил на шоколадки, жил и дышал хоккеем, мечтал об Олимпиаде. Ему пели оды в России и за её пределами, его ждали с распростёртыми объятиями в «Рейнджерс», в тот чёрный день 13 октября его впервые вызвали в национальную сборную России.

Его пытались откачать на арене, и он даже пришёл ненадолго в себя, но затем — снова провал. Вопреки правилам, скорой на арене не оказалось. Карета дежурила на арене почти всю игру, но уехала с поста пораньше. Понадеялись, что ничего в последние минуты уже не случится.

«Никак не могу понять, почему машины врачей не оказалось на месте в конце третьего периода. Когда вызвали скорую, приехало сразу две. Сначала машина МЧС, причём в ней не оказалось необходимого медицинского оборудования. Затем уже прибыла карета скорой из Центра медицины и катастроф, который находится на территории 1-й городской чеховской больницы. Как я понял, врачи не сильно верили, что жизнь Алексея удастся спасти», — рассказывал директор «Витязя» Михаил Денисов.

«Лёшка, очнись!»

Черепанова вынесли на улицу, на воздух. Туда же после окончания игры выбежали игроки – прямо в форме, в коньках. Где же скорая, почему так долго? Вокруг носилок сгрудились партнёры Черепанова и персонал «Авангарда».

«Лёшка, очнись!» — отчаянно молил Яромир Ягр, не сдерживая слёз.

«Лёшка, держись», — вторили остальные, всхлипывая.

Алексей Черепанов и Яромир Ягр Фото: photo.khl.ru

Ягр прикипел к Черепанову сразу же, как приехал в «Авангард». А Черепанов – к Ягру. Он ведь и в Омске остался, чтобы поиграть с чешской легендой. Яромир очень тяжело переживал смерть Лёши. «Мне ужасно тяжело об этом говорить. Ужасно. Это шок, который не поддаётся описанию. Я был с ним очень близок. Многие люди в мире теряли кого-то из своей семьи. Так вот смерть Лёши — примерно то же самое, что потеря родителей, жены или ребенка. Такой же сильный удар», — говорил он через несколько дней после трагедии.

Расследование

Врачи команд пытаются реанимировать Черепанова самостоятельно, на мгновение он даже приходит в себя. Наконец приезжает скорая, Черепанова увозят. В больнице он оказался почти через час после того, как потерял сознание, в состоянии клинической смерти. Реанимация, бесконечные попытки завести молодое сердце. Прошёл ещё час. Всё.

Как показало расследование, Черепанов болел, причём уже довольно долго. Кардиомиопатия, его сердце было в два раза больше нормы, также были увеличены другие органы. Мама Лёши рассказывала, что в последние месяцы он жаловался на усталость. «Он тренировался, играл и спал, спал, спал. «Сынок, ты болеешь?» — «Нет, я устал». Я ему говорила: «Лёш, ну что ты с Ягром в тренажёрный зал после тренировок и матчей постоянно ходишь? Отдохни лучше».

Были расследования, проверки, дисквалификации от лица КХЛ, но уголовное дело не возбудили. Мы уже никогда не узнаем, можно ли было спасти Черепанова, если бы ряд обстоятельств того дня сложился иначе. И не узнаем, хоккеистом какого масштаба он стал бы. 13 лет назад 13 октября его сердце перестало биться навсегда.