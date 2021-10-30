Овечкин забил броском из своей зоны! До нового рубежа ему осталось лишь два гола

После обидного поражения от «Детройта» «Вашингтон» принимал на своей площадке худшую команду нынешнего сезона — «Аризону». У «койотов» в восьми матчах всего лишь одно набранное очко и ни одной победы.



От этой игры можно было ожидать разгромной победы «Кэпиталз» и новых голевых подвигов от Александра Овечкина, который набирает очки в каждой игре сезона (а забивает почти в каждой), но гости неожиданно оказали весьма достойное сопротивление хозяевам «Кэпитал Уан-Арены».



На протяжении двух периодов сохранялся счёт 0:0. Здорово работали голкиперы, особенно вратарь «Аризоны» Карел Веймелка, которому уже в первом отрезке пришлось совершить 14 сейвов. У его визави Ильи Самсонова работы было поменьше, она распределилась равномерно по матчу, но в итоге россиянину удалось оформить первый в сезоне шатаут — для этого ему пришлось отразить только 16 бросков.

Полевые же хоккеисты «Вашингтона» сделали результат только в последние 10 минут встречи, и вновь не обошлось без россиян в целом и Овечкина в частности. На 53-й минуте «Кэпиталз» с шестой попытки смогли-таки реализовать большинство. Джон Карлсон обыгрался с Евгением Кузнецовым и с кистей зарядил в направлении ворот: всё решил трафик на пятачке в исполнении Тома Уилсона и Конора Шири.

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Где-то в этом эпизоде балл за вторую передачу получил ещё и Александр Овечкин, так что результативная серия капитана «Вашингтона» продлилась. Но в погоне за рекордом Гретцки россиянину нужны заброшенные шайбы, и на последней минуте матча с «Аризоной» Ови всё-таки забил свой гол — 9-й в сезоне и 739-й в карьере. За 21 секунду до сирены Александр расстрелял опустевшие ворота «койотов» кистевым броском из своей зоны.

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2:0 — победа «Вашингтона». Овечкин укрепил лидерство в споре снайперов этого сезона, а в гонке голеадоров всех времён ему теперь остаётся забить лишь дважды, чтобы потеснить Бретта Халла на четвёртой строчке.