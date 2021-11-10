Момент дня в НХЛ! Василевский потерял лезвие конька, но сумел отбиться «три на пять»

Российский вратарь снова творил чудеса на последнем рубеже, но даже их чемпиону не хватило для победы.

Обладательница двух последних Кубков Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» довольно средним образом стартовала в нынешнем регулярном чемпионате. Достаточно сказать, что перед началом очередного игрового дня подопечные Джона Купера не входили даже в десятку лучших команд в общей турнирной таблице. Победная серия «молний» на данный момент ни разу не смогла превысить три матча. С другой стороны, уже дважды был обыгран «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ, 3:2), являющийся одним из лидеров Восточной конференции.

В сегодняшнем матче соперник у «Тампы» также был очень серьёзный. В гости на «Амали-Арену» приехала «Каролина Харрикейнз», в активе которой было только одно поражение в 10 матчах. Примечательно, что команда Рода Бриндамора потерпела его в своей последней игре, когда «Харрикейнз» уступили «Флориде Пантерз» (2:5).

Это поражение помешало «ураганам» претендовать на рекорд НХЛ по победной серии со старта сезона. Рекорд установил «Торонто Мэйпл Лифс» в чемпионате-1993/1994 – 10 матчей. В сезоне-2006/2007 это достижение повторил «Баффало Сэйбрз», а серия «Каролины» была прервана на отметке в девять побед.

На матч с действующим чемпионом НХЛ «ураганы» вышли в полной решимости начать новую победную серию. Уже в первом периоде на ворота голкипера «Тампы» Андрея Василевского обрушился настоящий шквал атак и бросков. По итогам стартовых 20 минут в активе российского вратаря было уже 12 сейвов, тогда как датский визави Фредерик Андерсен мог смотреть хоккей из первого ряда – игроки «Тампы» потревожили его всего трижды.

Начало же второго отрезка обернулось для «молний» ещё бóльшими проблемами. С интервалом в 26 секунд в штрафной бокс подряд отправились чешский защитник Ян Рутта и французский форвард Пьер-Эдуар Белльмар. В распоряжении одной из лучших атак лиги была 1 минута и 34 секунды на то, чтобы разыграть двойное большинство. Ещё сильнее осложнилась задача для Василевского после броска по его воротам в исполнении Теуво Терявяйнена.

Андрей застрял у правой штанги, а затем совершил футбольный прыжок в другой угол, чтобы максимально перекрыть пространство в воротах в надежде отразить бросок всё того же Терявяйнена. Вспоминать футбольные навыки полётов Андрея заставила жизнь – после первого броска финского форварда «ураганов» он потерял лезвие конька и уже не мог двигаться в воротах как хоккейный голкипер.

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Впереди его ждало невероятное испытание длиной в 51 секунду. Просто вдумайтесь. Твоя команда играет «три на пять» против одной из лучших спецбригад большинства во всей лиге, а ты не можешь перемещаться от штанги к штанге, потому что было просто не на чем это делать. В результате 27-летний россиянин просто положил два щитка на лёд, заняв позицию по центру ворот и ждал бросков, фактически двигаясь исключительно корпусом.

На счастье Андрея, броскам игроков «Каролины» в этом большинстве откровенно не хватало точности. Никому из лидеров гостей так и не удалось поразить ворота в тот момент, когда Василевский находился там без лезвия конька. Закончилось же испытание для российского голкипера тем, что шведский защитник Виктор Хедман удачно сыграл против Андрея Свечникова и шайба прикатилась под ловушку вратаря. Трибуны неистовствовали.

«Такое нечасто увидишь. Я не знал правил — собирались ли остановить игру или надо было продолжать. Все просто пытались что-то сделать и немного запутались», — говорил после матча Терявяйнен.

Вдохновлённые удачной игрой в меньшинстве хозяева пошли вперёд и в скором времени после нейтрализации двойного большинства гостей смогли открыть счёт. Отличился капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, поразивший фактически пустые ворота «ураганов» после блестящего паса от Мэтью Жозефа. Датчанин Андерсен в этом эпизоде уже был абсолютно отыгран.

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На второй перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Тампы», и Василевский наверняка уже надеялся о первом матче «на ноль» в этом сезоне. Но этим мечтам всё-таки помешали удаления игроков «молний». В середине третьего периода в штрафной бокс проследовал открывший счёт в матче Стэмкос, и на сей раз отбиться в меньшинстве хозяевам не удалось – невероятно активный Терявяйнен таки попал в створ ворот и сравнял счёт. Результативные передачи записали на свой счёт Свечников и Трочек, идеально довёдшие комбинацию до Терявяйнена. В этой ситуации Теуво уже никак не мог промахнуться.

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Судьба встречи решилась в овертайме, где героем игрового вечера стал Мартин Нечас. Чешский форвард «Каролины» исполнил сольный номер – сам затащил шайбу в чужую зону, сам выкатился на убойную позицию и сам расстрелял ворота хозяев.

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Очень пассивно в этом эпизоде сыграл Хедман, ничем не сумевший помешать нападающему гостей. Виктор и сам всё прекрасно понял, эмоционально отреагировав на пропущенную шайбу. Василевский же завершил матч с 29 отражёнными бросками и был признан второй звездой матча.