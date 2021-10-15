Свечников ворвался в историю «Каролины» и чуть снова не забил из-за ворот!

Минувшим летом нападающий «Каролины» Андрей Свечников подписал на данный момент главный контракт в своей игровой карьере. 21-летний форвард сорвал настоящий куш, поставив подпись под восьмилетним соглашением на общую сумму $ 62 млн. Отрабатывать выданные деньги россиянин начал с первого же матча регулярного чемпионата, в котором его «Харрикейнз» на домашнем льду принимали «Нью-Йорк Айлендерс».

В этом матче место в воротах «островитян» занял Илья Сорокин, получивший возможность временно стать первым номером «Айлендерс» в отсутствии продолжающего восстанавливаться после травмы Семёна Варламова. Матч начался для команды Барри Тротца как нельзя лучше, ведь уже на восьмой минуте счёт в игре открыл лидер ньюйоркцев Мэтью Барзал.

Но уже спустя две минуты первый гол в сезоне записал на свой счёт Свечников. Финский нападающий Теуво Терявяйнен перевёл шайбу на синюю линию, откуда защитник Итан Бир совершил бросок по воротам Сорокина, а располагавшийся на пятаке Свечников очень удачно подправил траекторию полёта шайбы, совершив подправление, с которым голкипер «Айлендерс» уже не мог ничего поделать.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Этот гол позволил Свечникову разом вписать своё имя как в летопись рекордов «Каролины» так и в перечень достижений всего российского хоккея. Для начала поговорим о клубной статистике. 21-летний россиянин показал четвёртый результат в истории «Каролины» по количеству матчей, понадобившихся для достижения отметки в 60 голов. Быстрее Андрея это сделали Джефф Скиннер (165 матчей), Эрик Стаал (171) и Себастьян Ахо (181). Статистика учитывает только тех игроков, которые дебютировали в НХЛ вместе с «ураганами». Свечникову для достижения 60 голов понадобилось провести 206 матчей. К рекордам российского хоккея мы ещё вернёмся позже.

А пока же команды Рода Бриндамора и Барри Тротца продолжали обмениваться заброшенными шайбами. Теперь уже хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Йеспера Фаста, но гости смогли отыграться за счёт усилий Брока Нельсона. В середине второго периода «островитяне» позволили сопернику совершить мощный рывок – в пятиминутном интервале цели достигли броски Джордана Мартинука и Нино Нидеррайтера. Но на перерыв соперники отправились всё-таки при минимальном разнице в счёте – за пять минут до конца отрезка отличился капитан «Айлендерс» Андерс Ли.

А на старте третьего периода на авансцену вернулся Свечников. В одной из первых атак «Каролины» в заключительной двадцатиминутке россиянин попытался провернуть один из самых фирменных трюков – забить в стиле лакросс. Находясь за воротами Сорокина, россиянин заходил на очередной гол в своей карьере, но защитнику «островитян» Адаму Пелечу удалось прочитать намерения Андрея, и в последний момент помешать форварду «ураганов» нанести прицельный бросок. Шайба прошла рядом со штангой.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Я пытался забить лакросс? Да, я пытался. На самом деле в одном из моментов во втором периоде у меня уже была подобная возможность. И когда я вошёл в раздевалку, то подумал: «И почему я не попробовал? Надо делать». В третьем периоде попробовал, но получилось слишком коротко. Нужно было проносить клюшку дальше. Но у меня было не так много времени, а подобные вещи нужно делать быстрее», – сказал Свечников после матча.

Но Андрей расстроился не сильно и нашёл способ вписать своё имя в протокол иным образом. Спустя 10 минут Свечников помог Терявяйнену реализовать большинство, отметившись результативной передачей. А в конце основного времени матча Андрей установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворот. И теперь настало самое время вернуться к достижениям российского хоккея.

Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 60 шайб в НХЛ до своего 22-летия. К этому возрастному рубежу Илья Ковальчук забросил 108 шайб, Александр Овечкин — 98, Евгений Малкин — 80, Сергей Самсонов — 69. Стоит заметить, что 22 года Свечникову исполнится только 26 марта, поэтому Андрей имеет все шансы улучшить свой результат и превзойти как минимум результат Малкина, особенно учитывая то обстоятельство, что теперь в активе Андрея уже 61 точный бросок.

Новость по теме Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 60 шайб в НХЛ до своего 22-летия

«Оценить игру Свечникова? Сегодня он просто доминировал. Казалось, что шайба лежит на крюке его клюшки всякий раз, как только он оказывался на льду. Однажды он нарушил правила – и этот момент в его игре нужно исправлять – но в целом он был очень хорош», — сказал после матча главный тренер «ураганов» Род Бриндамор.