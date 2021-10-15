Свечников ворвался в историю «Каролины» и чуть снова не забил из-за ворот!

Минувшим летом нападающий «Каролины» Андрей Свечников подписал на данный момент главный контракт в своей игровой карьере. 21-летний форвард сорвал настоящий куш, поставив подпись под восьмилетним соглашением на общую сумму $ 62 млн. Отрабатывать выданные деньги россиянин начал с первого же матча регулярного чемпионата, в котором его «Харрикейнз» на домашнем льду принимали «Нью-Йорк Айлендерс».
В этом матче место в воротах «островитян» занял Илья Сорокин, получивший возможность временно стать первым номером «Айлендерс» в отсутствии продолжающего восстанавливаться после травмы Семёна Варламова. Матч начался для команды Барри Тротца как нельзя лучше, ведь уже на восьмой минуте счёт в игре открыл лидер ньюйоркцев Мэтью Барзал.
Но уже спустя две минуты первый гол в сезоне записал на свой счёт Свечников. Финский нападающий Теуво Терявяйнен перевёл шайбу на синюю линию, откуда защитник Итан Бир совершил бросок по воротам Сорокина, а располагавшийся на пятаке Свечников очень удачно подправил траекторию полёта шайбы, совершив подправление, с которым голкипер «Айлендерс» уже не мог ничего поделать.
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Этот гол позволил Свечникову разом вписать своё имя как в летопись рекордов «Каролины» так и в перечень достижений всего российского хоккея. Для начала поговорим о клубной статистике. 21-летний россиянин показал четвёртый результат в истории «Каролины» по количеству матчей, понадобившихся для достижения отметки в 60 голов. Быстрее Андрея это сделали Джефф Скиннер (165 матчей), Эрик Стаал (171) и Себастьян Ахо (181). Статистика учитывает только тех игроков, которые дебютировали в НХЛ вместе с «ураганами». Свечникову для достижения 60 голов понадобилось провести 206 матчей. К рекордам российского хоккея мы ещё вернёмся позже.
А пока же команды Рода Бриндамора и Барри Тротца продолжали обмениваться заброшенными шайбами. Теперь уже хозяева вышли вперёд благодаря точному броску Йеспера Фаста, но гости смогли отыграться за счёт усилий Брока Нельсона. В середине второго периода «островитяне» позволили сопернику совершить мощный рывок – в пятиминутном интервале цели достигли броски Джордана Мартинука и Нино Нидеррайтера. Но на перерыв соперники отправились всё-таки при минимальном разнице в счёте – за пять минут до конца отрезка отличился капитан «Айлендерс» Андерс Ли.
А на старте третьего периода на авансцену вернулся Свечников. В одной из первых атак «Каролины» в заключительной двадцатиминутке россиянин попытался провернуть один из самых фирменных трюков – забить в стиле лакросс. Находясь за воротами Сорокина, россиянин заходил на очередной гол в своей карьере, но защитнику «островитян» Адаму Пелечу удалось прочитать намерения Андрея, и в последний момент помешать форварду «ураганов» нанести прицельный бросок. Шайба прошла рядом со штангой.
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«Я пытался забить лакросс? Да, я пытался. На самом деле в одном из моментов во втором периоде у меня уже была подобная возможность. И когда я вошёл в раздевалку, то подумал: «И почему я не попробовал? Надо делать». В третьем периоде попробовал, но получилось слишком коротко. Нужно было проносить клюшку дальше. Но у меня было не так много времени, а подобные вещи нужно делать быстрее», – сказал Свечников после матча.
Но Андрей расстроился не сильно и нашёл способ вписать своё имя в протокол иным образом. Спустя 10 минут Свечников помог Терявяйнену реализовать большинство, отметившись результативной передачей. А в конце основного времени матча Андрей установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворот. И теперь настало самое время вернуться к достижениям российского хоккея.
Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 60 шайб в НХЛ до своего 22-летия. К этому возрастному рубежу Илья Ковальчук забросил 108 шайб, Александр Овечкин — 98, Евгений Малкин — 80, Сергей Самсонов — 69. Стоит заметить, что 22 года Свечникову исполнится только 26 марта, поэтому Андрей имеет все шансы улучшить свой результат и превзойти как минимум результат Малкина, особенно учитывая то обстоятельство, что теперь в активе Андрея уже 61 точный бросок.
«Оценить игру Свечникова? Сегодня он просто доминировал. Казалось, что шайба лежит на крюке его клюшки всякий раз, как только он оказывался на льду. Однажды он нарушил правила – и этот момент в его игре нужно исправлять – но в целом он был очень хорош», — сказал после матча главный тренер «ураганов» Род Бриндамор.
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