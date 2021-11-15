Кто сыграет за Канаду на Евротуре? «Кленовые» соберут крепкую банду и без НХЛ

Вчера завершился первый этап Еврохоккейтура. По окончании Кубка Карьяла вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подтвердил, что на Кубке Первого канала, который пройдёт в середине декабря, примут участие и канадские хоккеисты. По информации известного обозревателя Даррена Дрегера, сборная Канады будет использовать преимущественно игроков из КХЛ. Однако появление хоккеистов из других европейских лиг также практически гарантировано. Попытаемся представить, какой же будет заявка канадцев на Кубке Первого канала.

Вратари

Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция), Коннор Хьюз («Фрибург», Швейцария)

Единственный кандидат во вратарскую линию из КХЛ – Эдди Паскуале из «Локомотива». Поэтому его попадание в заявку не должно вызывать никаких вопросов, даже несмотря на не самую хорошую форму стража ворот железнодорожников в этом сезоне. С двумя другими претендентами потяжелее – в Европе играет не так много качественных канадских вратарей. Но парочка всё же нашлась. Первый – Мэтт Томкинс, который является основным голкипером «Фрёлунды», идущей на первом месте в Шведской хоккейной лиге и пропустившей наименьшее количество шайб (39 за 19 матчей). Второй – Коннор Хьюз. 25-летний вратарь был одним из самых надёжных представителей своего амплуа в Лиге чемпионов, где он провёл два сухих матча в составе швейцарского «Фрибурга», без поражений прошедшего стадию группового этапа.

Эдди Паскуале Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Защитники

Джон Гилмор (ЦСКА), Мэт Робинсон (СКА), Тревор Мёрфи («Сибирь»), Алекс Грант («Йокерит»), Брэндон Гормли, Рис Скарлетт (оба – «Динамо» Рига), Бен Томас («Лександ», Швеция), Николас Уэлш, Эндрю Боднарчук (оба – «Нюрнберг», Германия), Райан Баттон («Вольфсбург», Германия)

С защитниками из КХЛ всё тоже не так уж и сложно. Все шесть перечисленных игроков стабильно получают игровое время в своих клубах и находятся там на первых ролях в обороне. За пределами Континентальной хоккейной лиги тоже есть несколько интересных кандидатур. Среди них первая пара защитников «Нюрнберга» Николас Уэлш и Эндрю Боднарчук, где первый отвечает за атакующие действия, а второй – за оборонительные. Боднарчук также является одним из самых полезных игроков в Немецкой хоккейной лиге, где играет ещё один кандидат на попадание в сборную – Райан Баттон. Также там может оказаться защитник шведского «Лександа» Бен Томас, который в прошлом сезоне провёл пять матчей в составе «Тампы» и наверняка ещё не успел пропасть с радаров в Канаде.

Форварды

Корбан Найт («Авангард»), Филипп Майе, Брендан Лайпсик, Джош Карри (все – «Металлург» Мг), Райан Спунер («Автомобилист»), Даниэль Одетт («Витязь»), Эрик О’Делл, Роб Клинкхаммер («Динамо» Москва), Крис Де Соуза («Вольфсбург», Германия), Тревор Паркс («Мюнхен», Германия), Джейсон Эйксон («Стробинг Тайгерз», Германия), Крис Фуко («Изерлон Рустерс», Германия), Адам Тамбеллини («Рёгле», Швеция) Макс Веронню («Лександ», Швеция), Блейн Байрон («Берлин», Германия)

В этом сезоне в КХЛ собралось неплохое количество качественных канадцев, начиная от играющих здесь не первый год Корбана Найта, Райана Спунера и Эрика О’Делла и заканчивая неожиданно выстрелившими новичками – Даниэлем Одеттом, Филиппом Майе и Джошем Карри. Однако вингеров среди них не так много – помимо Одетта, Лайпсика, Бека и сбавившего Клинкхаммера, вариантов особо и нет. Тот же Джейк Виртанен, к примеру, пока не впечатляет.

Поэтому крайних форвардов канадцам наверняка придётся искать в европейских лигах. Среди доступных для выбора игроков – лучшие бомбардиры немецкой лиги Крис Де Соуза, год назад едва не оказавшийся в рижском «Динамо», и Крис Фуко, а также успевший поиграть в «Адмирале» Джейсон Эйксон и Блейн Байрон – самый полезный хоккеист лиги. Без внимания не должны остаться и Макс Веронню, который ведёт за собой атаку «Лександа», и Адам Тамбеллини – добротный двусторонний форвард «Рёгле», также идущего в лидерах в Швеции.