«Помогаем Канаде готовиться к Олимпиаде. Она сыграет на Кубке Первого канала»

Сборная России в экспериментальном, полумолодёжном составе выступила на Кубке Карьяла. Не всё получилось так, как задумывалось, но в последнем матче команда порадовала своих болельщиков, обыграв сборную Чехии со счётом 5:2. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвёл итоги турнира и поделился мыслями о грядущих турнирах, а также подтвердил участие сборной Канады в Кубке Первого канала и прокомментировал ситуацию вокруг Евгения Кузнецова.

«Грудинин как Месси. Чехи улетали на трибуны, как в мультике «Шайбу, шайбу»

— За эту неделю проделано очень много работы. Ребята молодцы. Сегодня увидели, как мы прогрессировали по ходу турнира, была задача проверить как можно больше ребят. Многие даже в клубах КХЛ получают мало игрового времени, а здесь решили дать максимальную возможность игрокам 2002, 2003 и 2004 года. Например, рекорд Овечкина по возрасту побил не только Мичков, но и Грудинин. Он гол не забил, но сыграл хорошо, не то слово, фантастика! Он как Лионель Месси, только чуть поменьше, при этом он играет и катание хорошее. Чехи улетали на трибуны, как в мультике «Шайбу, шайбу».

Мы воодушевлены и получили очень интересную пищу для размышлений. Конечно, хотелось победить в каждом матче, шансы были и с финнами, и особенно со шведами. При этом надо было дать игрокам шанс сыграть, получить максимальное количество игрового времени, чтобы была пища для размышлений на будущие турниры – и на Кубок Первого канала, и на МЧМ, и на Олимпиаду, и на ЧМ, который также пройдёт в Хельсинки. Будем играть на этой арене, только площадка будет канадской. Для нас это большой плюс, не как на прошлом ЧМ, где мы играли на широкой площадке. Это вносит серьёзные коррективы в тактику и подготовку игроков. Многие приезжают на чемпионат мира из НХЛ, очень сложно адаптироваться на широкую площадку. Рады, что будет канадская площадка, это значит, у всех будут одинаковые условия, из какой бы лиги они ни приехали.

— Как вы дальше видите развитие Мичкова?

— Надо идти спокойно, не форсировать события. Это мы и делаем. Даём ему максимальную возможность играть в КХЛ, но при этом понимаем, что 20 минут в КХЛ сегодня мы ему не можем дать. Поэтому он играет в МХЛ, там он может играть как можно больше, быть лидером команды, развиваться. Все эти решения мы принимаем вместе, находимся в постоянном контакте с Матвеем, его родителями. Он же несовершеннолетний, школьник, уроки делает. Ищем решение совместно, чтобы он постоянно развивался. Это уникальный хоккеист, но нельзя форсировать события. Мы должны спокойно и плавно готовить его к выступлению и в молодёжной, и в юниорской сборной. Нельзя перегрузить Матвея. Есть примеры, когда игрока перегружают. Почему Мичков сыграл так здорово? Потому что была проведена огромная работа, чтобы он именно здесь вышел на пик формы. Для многих тренеров сюрприз, когда они видят в составе 16-летнего пацана. Первая реакция: мы же не можем его ставить! По Грудинину такая же реакция.

Но по ходу турнира он выиграл конкуренцию у взрослых. Посмотрите, сколько он сыграл в первом матче – всего четыре минуты. Потом больше, потом ещё больше, и большинство, и пять на пять, забили важный гол с Воронковым. Был вопрос, кто забил этот гол. Мы посмотрели видео – забил Воронков, он проткнул шайбу. Мичков бросил из-за ворот, попал в защитника сборной Чехии. Воронков забил, хотя такое ощущение, что Мичков этот гол наколдовал.

«Юристы ФХР работают над вопросом Кузнецова. Должен быть вердикт CAS»

— Не стоило ли привезти сюда игроков с прицелом на Олимпиаду, как сделали другие сборные?

— Здесь много моментов, если мы сравниваем с европейскими лигами, то у нас намного больше игр, уже сыграно 27 матчей. Особенно в первом матче по движению команды мы увидели, что физически игроки готовы. И ребята, которые получали много времени – это лидеры команд. И Воронков, и Галимов – топовые игроки в КХЛ, они являются кандидатами в любую сборную. Нельзя сказать, что мы рассматривали только молодых. При этом некоторые молодые по ходу турнира выиграли конкуренцию у взрослых ребят, а конкуренция – двигатель прогресса. Здорово, что молодёжь так себя проявила, перед МЧМ это огромный плюс. Грудинин сегодня проявил себя лучшим образом.

— Есть в этом составе игроки, которые могут быть кандидатами на Олимпиаду?

— Надо смотреть шаг за шагом, ещё рано. Но думаю, кандидаты есть. Минимум это Галимов, Воронков, Елесин. В этой команде Елесин был единственным праворуким защитником. А такие нужны и на большинство, и в целом в современном хоккее нужны праворукие. Это тоже важный момент, их должно быть как можно больше.

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— Есть ли новости по Кузнецову?

— Юристы ФХР работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию – в CAS, МОК, ВАДА, ОКР и ИИХФ. У нас нет официальных заключений, юристы работают. Надо адресовать вопрос нашим юристам, которые свяжутся с юристами этих организаций. Суд CAS должен вынести вердикт. Когда будет вердикт, тогда и сможем говорить, что это не слухи, а факт. Пока официальной информации нет.

— Возможно ли, что Разин присоединится к команде в этом сезоне?

— Мы очень много общались во время турнира, он очень сильно помог нам улучшить компоненты игры. То, что мы сегодня увидели – заслуга всего штаба. Подвиг, который ребята сегодня совершили, мы помогли им совершить. В этом участвовали все, включая Разина.

— Как здоровье Знарка?

— По последней информации, здоровье улучшается. Конечно, есть шанс, что он поедет на МЧМ. Мы на его опыт рассчитываем 100%. Этот опыт необходим команде для победы.

Новость по теме Дрегер: Канада планирует участие в Кубке Первого канала

«Россия — Канада в хоккее — это классика, как «Барселона» — «Мадрид» в футболе»

— Канадцы собрались на Кубок Первого канала.

— Это официальная информация, у нас есть письмо от Хоккея Канады, они примут участие в Кубке Первого канала. На турнире будет пять команд.

— Почему канадцы приняли решение сыграть?

— Они принимали участие в турнире перед Олимпиадой в Корее. Был замечательный матч, мы победили. Этот матч показал самый топовый рейтинг за всю историю Кубка Первого канала. Россия – Канада для всех нас – это хоккейная классика, как «Барселона» — «Мадрид» в футболе. Рейтинг зашкаливает. Хоккей Канады приняли это решение, мы с ними в постоянном контакте и с удовольствием их примем. Мы помогаем им готовиться к Олимпиаде. Решение было принято исходя из той информации, которую они имеют. Они сделали официальное заявление по ситуации с ковидом – у них два плана подготовки к Олимпиаде. План А – с игроками НХЛ, план Б – без НХЛ.