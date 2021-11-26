Невероятное спасение в НХЛ! Вратарь смахнул шайбу клюшкой уже с ленточки ворот

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Бостон» дома принимал «Рейнджерс». Конечно, российских болельщиков в первую очередь интересовала игра вратаря гостей Игоря Шестёркина и звёздного форварда «синерубашечников» Артемия Панарина. Нападающий в нынешнем сезоне мало забивает, зато отдаёт много результативных передач. Артемий – одна из главных надежд сборной России на Олимпиаде в Пекине, а вот Игорь Шестёркин вряд ли выиграет конкуренцию у Андрея Василевского.

Игра в Бостоне получилась результативной: уже после двух периодов на табло светились цифры 2:2. При этом Панарин в очередной раз отметился классным пасом, выступив ассистентом в первом голе Строума.

«Лично для меня, да и для всех остальных ребят огромное удовольствие не только наблюдать за ними, но и учиться у них вещам, на которые сам бы, возможно, никогда не решился.

То, что у Мики или Хлебушка получается легко и непринуждённо, другие вынуждены тренировать долгое время. Однако с их помощью это не только сложно, но и интересно. Они рассказывают, показывают – и ты имеешь возможность разнообразить свою игру, становиться лучше.

Мика и Артемий создают в команде прекрасную обучающую среду, которая позволяет расти не только молодёжи, но и хоккеистам постарше, вроде меня», –рассказывал про Панарина и другого лидера «Рейнджерс» – шведа Зибанеджада – форвард команды Крис Крайдер.

И надо же такому случиться, что именно Зибанеджад не использовал один из главных голевых моментов в отчётном противостоянии.

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На 33-й минуте матча при счёте 2:2 «Рейнджерс» провели опасную атаку. Войдя в зону, нападающие несколькими передачами вывели Мику Зибанеджада на пустые ворота. Шведский форвард без сопротивления со стороны соперников нанёс бросок, но вратарь Джереми Свейман выставил клюшку и спас «Бостон».

Получилось просто невероятное спасение! По сути, американский голкипер буквально смахнул шайбу клюшкой уже с ленточки ворот. А ведь Мика, казалось, уже был готов отпраздновать гол. Но радоваться оказалось рано. Да, в какой-то степени «Бостону» и Свейману повезло, но без вратарского мастерства здесь явно не обошлось.

Здорово, что в НХЛ случаются такие крутые моменты, которые можно по несколько раз перематывать и пересматривать снова. Хотелось бы регулярно их видеть и с участием российских хоккеистов.