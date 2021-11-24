Панарин перестал забивать и выдал худший старт сезона в «Рейнджерс». А впереди — Олимпиада

Артемий Панарин — человек, о котором в НХЛ заговорили во время его игры в «Чикаго Блэкхоукс». Как потом вспоминал сам россиянин, его называли «дураком, которому посчастливилось играть с Патриком Кейном в одном звене». Несмотря на то что американский вингер не раз заявлял, что Артемий будет хорош и без него, публика не слишком охотно верила его словам, и Панарину пришлось всё доказывать самому. Сначала в «Коламбусе», затем в «Рейнджерс». И, надо отметить, он всё доказал без какого-либо напряга. Если убрать часть карьеры Артемия в «Чикаго», то в НХЛ (за «Блю Джекетс» и «Нью-Йорк») у Хлебушка 289 игр и 341 очко.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий отметился 19 (4+15) результативными действиями в 18 матчах. И вообще-то темп набора очков Панариным в этом сезоне ниже его же среднего по карьере результата лишь на 0,035 (1,055 в сезоне-2021/2022 против 1,090 за всю карьеру в НХЛ). Однако за последние годы второй по зарплате хоккеист НХЛ приучил, что набирает очки намного чаще – за последние два сезона, каждый из которых Хлебушек провёл в составе «Рейнджерс», темп составлял 1,378 очка за игру. Почему же в этом сезоне Панарин резко сбавил и почему он так редко забивает (всего 4 гола в 18 встречах), что тянет на личный антирекорд для российского форварда?

По поводу явно недостаточного числа заброшенных шайб ответ прост и банален. Дело в том, что Артемию просто не везёт. В среднем по карьере процент реализации бросков Панарина составляет 14,4%, тогда как в этом сезоне – лишь 9,3%. Совсем скоро россиянин должен подправить реализацию, и тогда голов станет больше.

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

При учёте статистики нельзя сбрасывать со счетов и фактор адаптации к новому тренеру – канадский специалист Жерар Галлан все ещё находится в поиске идеальных решений, не только для всей команды, но и для Хлебушка в частности. 20 матчей регулярки не могут быть адекватным показателем для масштабных выводов, однако давайте сравним, как начинались первые два сезона Панарина в Нью-Йорке и как начался нынешний. Для сравнения берём аналогичный отрезок в первые 18 встреч:

Сезон Голы Передачи Очки 2019/2020 9 14 23 2021 (укороченный) 8 17 25 2021/2022 4 15 19

Таким образом, мы видим, что Артемий уступает самому себе образца сезона-2019/2020 (когда Хлебушка номинировали на «Харт Трофи») лишь в точных попаданиях по воротам. Реализация – вещь непостоянная, и Панарин обязательно должен её подправить. В этом случае голы обязательно придут к российскому форварду. Об этом говорил и главный тренер «Рейнджерс»: «Он провёл несколько отличных игр. То, что он не забивает, не означает, что он плохо играет. В прошлой встрече он сделал несколько хороших передач при игре в большинстве», — заявлял Галлан ещё после третьей игры в сезоне. Пока что наладить результативность не удалось, но по цитате тренера ясно, что основным требованием является вклад в командную игру, который способен обеспечивать Панарин.

Ещё одним немаловажным фактором может являться психология. Сезон для Артемия начался со встряски с назначением его тестя Олега Знарка на пост главного тренера сборной, а затем моментально последовавшим снятием с этой должности. Естественно, сразу же посыпались многочисленные запросы об интервью, всем хотелось узнать о ситуации из уст родственника Знарка. В общем, журналисты делали всё возможное и невозможное, чтобы голова Панарина была забита чем угодно, но не хоккеем.

Впереди у «Рейнджерс» и Панарина ещё 64 игры в гладком чемпионате, и времени для того, чтобы прийти в себя, у одного из лучших вингеров России полно. В том, что Артемий постепенно набирает форму, сомнений нет. Достаточно заметить, что за первые 9 игр ему удалось набрать только 8 (1+7) очков, тогда как за последние 9 – сразу 11 (3+8). Вот и в последнем матче с «Баффало» (5:4) российский нападающий выдал одну из лучших своих игр в регулярке, завершив встречу с ассистентским хет-триком.

Конечно, мы все будем ждать на Олимпиаде того самого Панарина, который номинировался на «Харт», и в Пекине мы вполне можем увидеть именно такого Артемия. Самому Хлебушку нужно наконец полностью сконцентрироваться на своей команде, вместе с ней завершить период адаптации к требованиям нового главного тренера и снова начать разрывать лигу так, что после каждого матча можно будет видеть Панарина на первой полосе нью-йоркских газет.