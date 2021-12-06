«Психанул немножко». Канадец из «Спартака» чуть не травмировал двух игроков сборной России

Сегодня был объявлен состав сборной России на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. В него попали сразу несколько игроков магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака», которые в этот же день встречались в Челябинской области. «Сталевары» делегировали в команду Алексея Жамнова нападающего Андрея Чибисова, а также защитников Егора Яковлева и Артёма Минулина. Единственным хоккеистом красно-белых, отправившимся защищать цвета сборной, стал игрок обороны Александр Никишин.

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Но сперва на передний план в этом матче вышли не они, а тот, кто уже давно не надевал свитер с двуглавым орлом – защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. В середине первого периода он открыл счёт в матче, неотразимо щёлкнув из правого круга вбрасывания. При этом в предшествующей голу атаке Юхо Олкинуора совершил выдающийся сейв, вытащив шайбу с ленточки, но меньше чем через минуту был уже не в силах помочь команде.

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Хозяева довольно быстро отыгрались – возможностью реализовать большинство воспользовался Никита Коростелёв, который в этом сезоне уже побил свой снайперский рекорд в КХЛ. А затем в центре событий оказались Яковлев и Минулин. В эпизодах с обоими также отметился и форвард москвичей Джейк Виртанен.

Сперва он подсёк капитана «Металлурга», получив закономерные две минуты, а после остановки игры сцепился с Минулиным, пожелавшим вступиться за Яковлева. Таким образом, канадец чуть не травмировал двоих игроков сборной России – подножка сзади получилась достаточно грубой, а драка с 23-летним защитником получилась односторонней – Артём только и делал, что отбивался от непрекращающихся ударов Виртанена.

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«Психанул немножко», — прокомментировал действия канадца Артём Батрак в эфире КХЛ ТВ. Однако этот «психоз» никак не помешал «Спартаку» и даже, кажется, наоборот, немного взбодрил. Лучше всех прилив энергии ощутил Вишневский, который оформил дубль спустя три минуты после выхода из раздевалок. После вбрасывания в зоне «сталеваров» шайба оказалась у Дмитрия, который недолго думая запустил её в сторону ворот Олкинуоры. Игровой снаряд пролетел с такой скоростью, что судьи не смогли с первого раза определить, был ли это гол или же перекладина выручила «Магнитку». Однако после просмотра все вопросы отпали – «Спартак» вышел вперёд.

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У магнитогорцев нашёлся свой канонир по имени Джош Карри – канадец помог хозяевам реализовать ещё одно большинство, мощно приложившись по шайбе из левого круга вбрасывания. Рикошет от штанги придал этому голу ещё большую изюминку. Но самое главное, что он восстановил равновесие в матче.

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Как оказалось, в последний раз. В середине третьего периода шикарную трёхходовку в большинстве провели Тим Хед, Сергей Широков и Эмиль Петтерссон. Шведский форвард с пятачка расстрелял Олкинуору и принёс красно-белым долгожданную победу в Магнитогорске. Можете себе представить, что до сегодняшнего дня «Спартак» ни разу не побеждал на льду «Металлурга»? А ведь у москвичей было целых 26 попыток. И лишь однажды, в далёком 2003 году, они смогли увезти одно очко с Южного Урала, проиграв со счётом 2:3 в овертайме.

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