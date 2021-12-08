«Да он не двигается, скорую на площадку!» Жуткий силовой в НХЛ едва не привёл к трагедии

Силовые приёмы в НХЛ – один из компонентов зрелищности главной лиги в мире. Зачастую хиты, проводимые хоккеистами в Северной Америке, разлетаются по соцсетям и ценятся куда больше, ем некоторые заброшенные шайбы. Но иногда жёсткость находится на грани с жестокостью, и в таких случаях главное не переборщить.

К сожалению, такой приём в матче «Чикаго» и «Рейнджерс» едва не привёл к настоящей трагедии. При счёте 2:2 в середине третьего периода хоккеисты «Блэкхоукс» пытались выйти из своей зоны. Сет Джонс нашёл пасом Джуджхара Хайру, который, сконцентрировавшись на приёме и обработке шайбы, не заметил, как на полной скорости к нему нёсся защитник нью-йоркцев Джейкоб Труба. Хайра опустил голову и незамедлительно попал под сокрушительный силовой со стороны Трубы. При этом хит получился именно что жестоким – канадец остался неподвижно лежать на льду и заставил всю арену замолкнуть в ужасе.

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8-й номер «синерубашечников» остался без наказания – судьи не стали применять к нему никаких санкций, хотя на замедленных повторах отчётливо видно, что американец ударил Хайру локтем в голову. «Да он не двигается, скорую на площадку!», — в ужасе воскликнул комментатор сервиса «Яндекс.Спорт». Врачи вскоре прибыли на лёд и долго находились вокруг Хайры, который с трудом приходил в себя. Когда канадца увозили, на льду находились хоккеисты обеих команд – они, как и все присутствующие на арене в Чикаго, надеялись, что с Джуджхаром всё будет в порядке.

Трубе всё-таки пришлось ответить за содеянное – Райлли Стиллман вызвал его на драку, но не преуспел и также получил по голове от американца. Следующий ход – за дисциплинарной комиссией. Такой удар точно не должен остаться безнаказанным.