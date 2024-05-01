Стэмкос рассказал, почему «Тампа» может выиграть ещё один Кубок Стэнли с этим составом

Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос заявил, что хочет завершить карьеру в клубе, и порассуждал о шансах «Лайтнинг» ещё на одно чемпионство в ближайшие годы.

«Конечно, я хочу завершить здесь карьеру, я говорил об этом раньше. Моя точка зрения не изменилась. Мне здесь нравится, и я всё ещё думаю, что у нас есть шанс победить с этой группой ребят.

Думаю, что чемпионское окно определённо открыто, когда на каждой позиции есть несколько лучших игроков в мире. Посмотрите на все команды, выигравшие Кубок Стэнли. За последние пять лет мы говорим о действительно хороших защитниках, элитных вратарях, элитных нападающих. У нас есть всё это. Ребята будут продолжать расти, вы посмотрите на Пола и этих парней, на роли, которые они заняли в этой команде. Сколько ребят сыграли свою первую игру в НХЛ в этом году. Ситуация с вратарями, Юханссон провёл с нами первые 20 игр до возвращения Василевского. Я думаю, что ребята многому научились в этом году. Именно это позволяет держать это окно открытым», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.