Стали известны три финалиста на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ

Стали известны три финалиста на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ. Ими стали Кейл Макар («Колорадо»), Роман Йози («Нэшвилл») и Куинн Хьюз («Ванкувер»).

Макар завершил регулярный чемпионат на втором месте в списке бомбардиров среди защитников НХЛ. Игрок обороны набрал 90 (21+69) очков в 77 матчах. Макар попал в тройку финалистов на «Норрис Трофи» в четвёртый раз подряд. В сезоне 2021/2022 Кейл стал обладателем награды лучшему защитнику сезона НХЛ.

Йози принял участие во всех 82 матчах «Нэшвилла» в сезоне и набрал 85 (23+62) очков, став третьим бомбардиром среди защитников в НХЛ.

Куинн Хьюз стал лучшим защитником-бомбардиром прошедшего сезона НХЛ. На счету игрока обороны 92 (17+75) очка в 82 матчах.