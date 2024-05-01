Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монтгомери: не понимаю и не принимаю игру «Бостона» в пятом матче серии, до сих пор злюсь

Монтгомери: не понимаю и не принимаю игру «Бостона» в пятом матче серии, до сих пор злюсь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери заявил, что крайне недоволен игрой подопечных в пятом матче серии с «Торонто» (1:2 ОТ), в котором «Брюинз» не смогли закрыть серию.

«Честно говоря, я всё ещё злюсь после вчерашнего вечера. Я не понимаю и не принимаю нашу игру в пятом матче серии. Так что завтра вечером я буду злиться до тех пор, пока не начнётся шестой матч», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

Это поражение стало для «Бостона» 11-м проигранным на своей площадке овертаймом плей-офф из последних 14, начиная с 2013 года. «Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. Шестой матч серии пройдёт на площадке «Торонто» в ночь на 3 мая. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Бостона».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб (Марнер, Доми) – 05:33 (5x5)     1:1 Фредерик (Марун) – 13:54 (5x5)     1:2 Нис (Таварес, Любушкин) – 62:26 (5x5)    
Материалы по теме
«Торонто» обыграл «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android