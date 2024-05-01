Монтгомери: не понимаю и не принимаю игру «Бостона» в пятом матче серии, до сих пор злюсь

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери заявил, что крайне недоволен игрой подопечных в пятом матче серии с «Торонто» (1:2 ОТ), в котором «Брюинз» не смогли закрыть серию.
«Честно говоря, я всё ещё злюсь после вчерашнего вечера. Я не понимаю и не принимаю нашу игру в пятом матче серии. Так что завтра вечером я буду злиться до тех пор, пока не начнётся шестой матч», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.
Это поражение стало для «Бостона» 11-м проигранным на своей площадке овертаймом плей-офф из последних 14, начиная с 2013 года. «Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. Шестой матч серии пройдёт на площадке «Торонто» в ночь на 3 мая. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Бостона».
- 1 мая 2024
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