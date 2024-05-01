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Главный тренер «Сибири» Епанчинцев: я не сторонник закрытого хоккея

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев: я не сторонник закрытого хоккея
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от прихода в новосибирский клуб и рассказал о стиле, к которому будет стремиться команда.

«С удовольствием начал беседу с руководителями «Сибири». Провели встречу с губернатором Новосибирской области. Предстоит много интересной и важной работы. Поставленная задача будет озвучена немного позже. Стиль команды? Мы видим, что хоккей не стоит на месте, нужна креативность. Я не сторонник закрытого хоккея», — приводит слова Епанчинцева пресс‑служба «Сибири».

В КХЛ специалист возглавлял московский «Спартак» и хабаровский «Амур». Прошлый сезон Епанчинцев провёл в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.

В прошлом сезоне «Сибирь» не попала в плей-офф, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.

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