СКА заключил новые контракты с защитником Педаном и нападающим Дедуновым

СКА заключил новые двухлетние контракты с защитником Андреем Педаном и нападающим Павлом Дедуновым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне 34-летний Дедунов провёл за СКА 40 матчей в регулярке и набрал 6 (3+3) очков. В плей-офф на счету форварда одна передача в 10 матчах. Сезон-2022/2023 форвард провёл в «Авангарде». Нападающий принял участие в 67 матчах регулярного сезона, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету Дедунова 14 встреч и два гола. Всего в рамках КХЛ Павел сыграл 591 встречу и набрал 95 (55+40) результативных баллов.

Педан в прошлом регулярном чемпионате провёл лишь 13 матчей из-за травмы и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф на счету 30-летнего защитника лишь один матч.