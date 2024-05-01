Панин: Ежов станет большим тренером вратарей в Канаде и воспитает десятки голкиперов

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал завершение карьеры своих бывших одноклубников — вратаря Ильи Ежова и игрока обороны Евгения Бирюкова.

«Завершили карьеру два больших профессионала. Два примера для подрастающего поколения хоккеистов. И Ёж, и Биря выигрывали Кубок Гагарина, играли в топ-клубах и своими действиями приносили результат команде! Причём не только на льду, но и правильным поведением в раздевалке, держа коллектив в едином кулаке.

Я надеюсь, что новый путь Ильи и Жени будет такой же успешный, как их игровая карьера. Ёж станет большим тренером вратарей в Канаде и воспитает десятки или сотни вратарей, а Женя останется в хоккее и сможет передать весь свой опыт тем пацанам, которым надо расти и равняться на таких легенд!» — написал Панин в своём телеграм-канале.

38-летний Бирюков провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 33 матча и набрал 4 (1+3) очка. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Евгений провёл 1001 матч, забросил 24 шайбы и отдал 125 результативных передач, набрав в общей сложности 149 очков с показателем полезности «+118».

37-летний Ежов провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21 матч и одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 90,2%. Отметим, что, когда Ежову было семь лет, его семья переехала в Монреаль.