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«У вас большое зелёное сердце». Тимкин поблагодарил болельщиков «Салавата Юлаева»

«У вас большое зелёное сердце». Тимкин поблагодарил болельщиков «Салавата Юлаева»
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Нападающий Евгений Тимкин поблагодарил болельщиков «Салавата Юлаева» за два сезона, проведённые в клубе. Хоккеист покинул уфимский клуб по истечении контракта.

«Дорогие болельщики «Салавата Юлаева», я очень вам благодарен за эти две года, которые я провёл в Уфе. Всё это время вы показывали свою любовь к команде. Поддерживали в трудную минуту, критиковали, когда было нужно, не оставались ни в одной ситуации равнодушными. У вас действительно большое зелёное сердце.

Я благодарен своим партнёрам по команде за всё время, которое мы бились рука об руку. Тренерскому штабу, персоналу и всем сотрудникам клуба, с которыми мы контактировали каждый день! Я искренне считаю, что Уфа – это хоккейный город, команда добьётся новых больших побед!» — цитирует Тимкина пресс-служба уфимского клуба.

Тимкин за карьеру в уфимском клубе провёл 81 встречу, за это время он забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-6» и 45 штрафными минутами. Всего в КХЛ 33-летний форвард сыграл 816 матчей, где записал на свой счёт 179 (91+88) очков.

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