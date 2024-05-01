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Легенда «Спартака» прокомментировал вероятный уход американского защитника из клуба

Легенда «Спартака» прокомментировал вероятный уход американского защитника из клуба
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Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал вероятный уход американского защитника Джоуи Кина из клуба.

— Агент Кина сказал, что Джоуи вряд ли останется в «Спартаке».
— Правильное решение. Надо помоложе, получше найти. Он неплохо в позапрошлом году смотрелся. В этом году сыграл ниже своего уровня. Но другие-то защитники остались. Там же специалисты есть, Жамнов тоже специалист высокого уровня. Он знает, кого оставлять, кого нет. Руководство там опытное, будут искать новых игроков, усиливать.

— Михал Чайковски останется в «Спартаке». Что думаете об этом?
— Чайковски — хороший, атакующий защитник. Классный, очень хороший. Высокого уровня! — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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