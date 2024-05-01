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Латвийский вратарь Янис Калниньш покинул «Амур»

Латвийский вратарь Янис Калниньш покинул «Амур»
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Латвийский вратарь Янис Калниньш покинул «Амур», сообщает пресс-служба клуба. У голкипера закончился контракт, а новое соглашение хабаровский клуб решил не предлагать.

Латвийский вратарь провёл в Хабаровске два сезона: в первом принял участие в 34 матчах, в минувшем сезоне — всего в семи с 88,8% отражённых бросков.

Всего в КХЛ 32-летний голкипер провёл 240 матчей, в которых одержал 106 побед с 91,9% отражённых бросков. Вратарь, помимо «Амура», выступал за «Йокерит» и рижское «Динамо».

В прошедшем сезоне хабаровский «Амур» завершил регулярку КХЛ на восьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф в первом раунде хабаровчане уступили «Металлургу» в шести матчах.

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