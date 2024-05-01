Бывший тренер «Нью-Джерси» Трэвис Грин может возглавить «Оттаву»

Бывший тренер «Нью-Джерси» Трэвис Грин прошёл собеседование на вакансию главного тренера «Оттавы Сенаторз», сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

«Тренерская информация: добавьте Трэвиса Грина в список кандидатов, которые провели собеседование с «Сенаторз». Это очень длинный список. Грин по-прежнему является сильным кандидатом на пост главного тренера «Дэвилз», но, поскольку они проводят собеседования с другими кандидатами, было справедливо позволить ему провести собеседование и в другом месте», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

53-летний Грин сменил Линди Раффа на посту главного тренера «Дэвилз» 4 марта, приведя команду к рекорду 8-12-1 в 21 игре, работая в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Он остаётся одним из кандидатов на смену Раффу в «Нью-Джерси» на постоянной основе.