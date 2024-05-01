«Именно СКА вернул Илью российскому хоккею». Ротенберг — о завершении карьеры Ежовым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал завершение карьеры бывшего голкипера армейского клуба, «Лады», «Нефтехимика», «Витязя», «Салавата Юлаева» Ильи Ежова.

Напомним, Ежов становился обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/2015.

37-летний вратарь провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за уфимский клуб 21 матч и одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 90,2%.

Отметим, что «Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проиграв 2-4 в серии челябинскому «Трактору». В сезоне-2022/2023 уфимцы проиграли «Адмиралу» (2-4).

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