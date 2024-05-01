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«Я очень надеюсь». Генменеджер «Тампа-Бэй» — о возможном продлении контракта со Стэмкосом

«Я очень надеюсь». Генменеджер «Тампа-Бэй» — о возможном продлении контракта со Стэмкосом
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа рассказал о возможном будущем в команде капитана Стивена Стэмкоса и назвал его игру после крайнего срока обменов «невероятной». Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

«Я ненадолго встретился со Стаммером после завершения пятой игры. Вчера я разговаривал с его агентом. Очевидно, что приоритетной задачей является посмотреть, сможем ли мы продлить контракт. Я очень на это надеюсь. Мы хотим, чтобы он был частью команды», — цитирует БрисБуа пресс-служба клуба.

В пяти матчах нынешнего плей-офф с «Флоридой» канадский форвард набрал 6 (5+1) очков. Всего в НХЛ Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов.

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