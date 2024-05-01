Хедман — о продлении контракта: надеюсь, не окажусь в таком же положении, как Стэмкос

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман заявил, что надеется продлить контракт с клубом и не хочет попадать в ситуацию, в которой оказался капитан Стивен Стэмкос, который до сих пор находится без контракта. У 33-летнего хоккеиста остался один сезон по восьмилетнему контракту на $ 63 млн (по $ 7,85 млн за сезон).

«Я провёл здесь почти половину своей жизни и не могу представить ничего другого. Но это процесс, это бизнес. Я думаю, что процесс переговоров продолжится в следующем сезоне, и, надеюсь, я не окажусь в том же положении, что и Стивен, но кто знает.

Надеюсь, летом мы сможем что-то сделать. Мой план —завершить карьеру в этом клубе, и я надеюсь, что он осуществится», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

Хедман был выбран «Лайтнинг» под вторым номером на драфте НХЛ 2009 года и всю карьеру провёл в клубе. Защитник набрал 728 (156+572) очков в 1052 матчах за «Тампа-Бэй».