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«Понимаю, что нужно делать, чтобы попасть в плей-офф». Кравец — о назначении в «Куньлунь»

«Понимаю, что нужно делать, чтобы попасть в плей-офф». Кравец — о назначении в «Куньлунь»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец поделился эмоциями от назначения в китайский клуб и заявил, что уже в прошлом году получал предложения от «Ред Стар».

«Руководство «Куньлунь Ред Стар» обращалось ко мне и в прошлом году, и я уже дал своё согласие, но мне поступило предложение от «Авангарда», и я вернулся, так как работал в Омске в сезоне-2022/2023.

В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в «Куньлуне», был со всеми знаком, целый год провёл в Харбине. Для меня это всё знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы она показывала достойный результат», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

Кравец начинал прошедший сезон в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. После поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин.

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