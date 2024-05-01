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Двукратный олимпийский чемпион оценил решение ЦСКА расстаться с пятью хоккеистами

Двукратный олимпийский чемпион оценил решение ЦСКА расстаться с пятью хоккеистами
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение ЦСКА расстаться с пятью хоккеистами — Сергеем Плотниковым, Михаилом Григоренко, Андреем Светлаковым, Дарреном Дицем, Антоном Слепышевым.

— ЦСКА расстался с пятью хоккеистами…
— Нужна перестановка. Пришёл новый тренер, видит команду по-другому. Нормальная рабочая ситуация. Сезон же у них неудачным был. На кого надеялись, те не оправдали ожидания. Руководство решило — и ничего не сделать. Значит, есть другие планы. Увидим в начале сезона, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ЦСКА дважды подряд становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне армейский клуб выступал нестабильно и в первом раунде плей-офф проиграл «Локомотиву».

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