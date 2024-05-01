Инсайдер НХЛ: «Каролина» не будет предлагать Бриндамору новый контракт с клубом

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что «Каролина» не будет предлагать главному тренеру Роду Бриндамору новый контракт с клубом. Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны «Сиэтла». Генменеджер «Кракен» Рон Фрэнсис является давним другом Бриндамора, который рассматривается в качестве главного претендента на работу в «Сиэтле» после увольнения Дэйва Хэкстола.

«Будущее Рода Бриндамора в качестве тренера „Каролины“ находится под вопросом. Недавно сделка казалась близкой, но считается, что предложение о продлении контракта с уважаемым тренером было отозвано. Источники сообщают, что Бриндамор хочет остаться в клубе, но, возможно, ему придется выйти на рынок, если соглашение не будет достигнуто», — написал Дрегер в своей соцсети.

«Каролина» во втором раунде плей-офф встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».