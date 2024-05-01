Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Ларионова

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил третью шайбу «Харрикейнз», реализовав буллит. Для 31-летнего форварда этот гол стал 31-м в рамках Кубка Стэнли. Как сообщает Quant Hockey, Кузнецов вышел на 11-е место по количеству голов в плей-офф НХЛ среди россиян, опередив Игоря Ларионова (30). Десятку замыкает Павел Буре (35). Лидером данного рейтинга является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (72), на втором месте — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (67), третий — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (53).