В «Тампа-Бэй» заявили о желании продлить контракт с защитником Виктором Хедманом

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа рассказал, что он хотел бы подписать новый контракт с защитником Виктором Хедманом. У 33-летнего хоккеиста остался один сезон по восьмилетнему контракту на $ 63 млн (по $ 7,85 млн за сезон).

«Вчера я разговаривал с его агентом, но очень предварительно. Мы вернёмся к этому разговору, как только у нас будет время подвести итоги сезона, но, очевидно, нам бы хотелось, чтобы Виктор продолжил карьеру в клубе. Он элитный защитник, он один из особенных игроков, величайший игрок всех времён «Тампа-Бэй Лайтнинг», который до сих пор очень продуктивен. У меня нет оснований полагать, что в будущем его эффективность снизится», — цитирует БрисБуа пресс-служба клуба.

В этом сезоне Хедман набрал 76 (13+63) очков в 78 играх, имея в среднем 24.48 игрового времени.